Оскар-2026 вже в ефірі: онлайн-трансляція вручення кінопремії в Лос-Анджелесі

Цієї ночі увесь світ, затамувавши подих, слідкує за 98-ою церемонією вручення найпрестижнішої кінопремії. Світовий бомонд зібрався у театрі Долбі, що в Лос-Анджелесі, щоб дізнатися, хто ж отримає омріяні статуетки цього року.

Українці можуть слідкувати за головною кіноподією року на телеканалі Суспільне Культура, який вже вчетверте отримав право на ексклюзивний показ церемонії.

Онлайн-трансляція Оскара-2026

Передшоу стартувало о 23:00, а сама церемонія розпочнеться о 00:30 за київським часом. Традиційно, спершу зірки красуватимуться на червоній доріжці, а вже о 1:00 почнуть оголошувати цьогорічних переможців.

Прямий етер можна дивитися не лише на телеканалі або сайті Суспільне Культура, а й в застосунку Дія. Для цього відкрийте застосунок, оберіть "Сервіси", "Розваги", "Дія. TV".

Чи номіновані на Оскар українські фільми?