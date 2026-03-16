Оскар-2026 вже в ефірі: онлайн-трансляція вручення кінопремії в Лос-Анджелесі
- Українці можуть слідкувати за трансляцією Оскар-2026 на телеканалі Суспільне Культура та в застосунку Дія.
- Українські фільми не увійшли до фінального списку номінантів Оскара-2026, проте номіновані два фільми, пов'язані з Росією.
Цієї ночі увесь світ, затамувавши подих, слідкує за 98-ою церемонією вручення найпрестижнішої кінопремії. Світовий бомонд зібрався у театрі Долбі, що в Лос-Анджелесі, щоб дізнатися, хто ж отримає омріяні статуетки цього року.
Українці можуть слідкувати за головною кіноподією року на телеканалі Суспільне Культура, який вже вчетверте отримав право на ексклюзивний показ церемонії.
Онлайн-трансляція Оскара-2026
Передшоу стартувало о 23:00, а сама церемонія розпочнеться о 00:30 за київським часом. Традиційно, спершу зірки красуватимуться на червоній доріжці, а вже о 1:00 почнуть оголошувати цьогорічних переможців.
Прямий етер можна дивитися не лише на телеканалі або сайті Суспільне Культура, а й в застосунку Дія. Для цього відкрийте застосунок, оберіть "Сервіси", "Розваги", "Дія. TV".
Чи номіновані на Оскар українські фільми?
- Два українські фільми були у коротких списках Оскара: документальний фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" та анімаційну стрічку Анастасії Фалілеєвої "Я померла в Ірпені".
- Однак під час оголошення номінантів з'ясувалось, що до фінального списку ці стрічки не увійшли.
- Натомість на Оскар претендують одразу два фільми, пов'язані з Росією: документальний фільм "Містер ніхто проти Путіна", який, на думку критиків, сприяє позитивному іміджу Росії на міжнародній арені, та анімаційний мультфільм "Три сестри".