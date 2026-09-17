Фильм о коррупции в России от российского режиссера будет представлять Францию на "Оскаре"

Франция определилась со своим кандидатом на "Оскар-2027", и выбор оказался не совсем очевидным. Страну в категории "Лучший международный полнометражный фильм" представит "Минотавр" Андрея Звягинцева – русскоязычная драма режиссера, который в настоящее время проживает во Франции.

Как сообщает Variety, картина уже получила Гран-при Каннского кинофестиваля. Фильм стал совместным проектом французских продюсерских компаний CG Cinéma и MK Productions, а международными продажами занимается MK2 Films. Права на показ в Северной Америке и ряде других территорий приобрела Mubi.



Андрей Звягинцев / Фото REUTERS/Gonzalo Fuentes



По сюжету это история о коррупции в современной России. Режиссер фильма сейчас живет в изгнании во Франции и продолжает работать за пределами России.

Кого обошел "Минотавр"

В финальный этап французского отбора попали пять картин. Помимо "Минотавра", за право представлять страну боролись двухсерийная историческая драма "Де Голль", "Неизвестный", "La Gradiva" и анимационный "Iron Boy". После встреч с продюсерами, международными продавцами и американскими дистрибьюторами комитет в итоге сделал ставку именно на Звягинцева.

Напомним, что Украина тоже уже выбрала фильм, который отправится на "Оскар".