Авиакомпания Lufthansa нашла статуэтку Оскар, которую россиянин, сорежиссер фильма "Мистер Никто против Путина" Павел Таланкин потерял во время перелета из Нью-Йорка в Германию.

Об этом сообщает Associated Press.

Авиакомпания нашла Оскар Павла Таланкина

Павел Таланкин рассказал, что статуэтка "Оскар" была в ручной клади, когда он отправлялся на рейс из Нью-Йорка в Германию. Служба безопасности аэропорта заявила, что награду можно использовать как оружие.

Так, россиянин сдал свой Оскар, но по прибытию в Германию статуэтка исчезла. Авиакомпания Lufthansa сразу отреагировала на инцидент и нашла награду через два дня.

Мы подтверждаем, что статуэтка Оскар найдена и находится в безопасности у нас во Франкфурте. Мы напрямую связываемся с пассажиром, чтобы как можно быстрее организовать ее возвращение. Мы искренне сожалеем о причиненных неудобствах и просим прощения у владельца,

– говорится в заявлении.

Как пишет BBC, сорежиссер документального фильма "Мистер Никто против Путина" Дэвид Боренштейн заявил, что почувствовал облегчение после того, как статуэтку нашли после "большой суеты".

Фильм "Мистер Никто против Путина" выиграл Оскар

Напомним, 15 марта 2026 года в театре "Долби" в Лос-Анджелесе состоялась 98-я церемония вручения премии Оскар. Пропагандистская лента "Мистер Никто против Путина" победила в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм", что вызвало возмущение у украинцев.

Дэвид Боренштейн и Павел Таланкин прибыли на церемонию и выступили на сцене с речью, однако не упомянули о войне в Украине. Россиянин вообще заговорил на русском.

Сюжет фильма разворачивается вокруг Таланкина, который работал педагогом-организатором в одной из школ Челябинской области. Он снимал линейки, конкурсы, открытые уроки и другие мероприятия, во время которых детей "кормили" пропагандой. Однако на самом деле эта лента – еще одна попытка отбелить россиян.