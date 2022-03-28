На Оскаре вспомнили минутой молчания жертв войны в Украине

На 94-й церемонии премии Оскар между наградами звезд уделили внимание и войне в Украине. Правда, продюсеры назвали это "конфликтом, вторжением и ущербом".

Минута молчания по жертвам русско-украинской войны прозвучала в середине церемонии Оскар-2022. Таким образом, представители Американской киноакадемии хотели поддержать Украину и ее народ.

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В своем обращении на черном фоне экрана они написали, что сейчас в Украине миллионы семей нуждаются в пище, крови и медикаментах. Они призывали поддержать страну каким-либо образом.

"Мы бы хотели минутой молчания показать нашу поддержку народу Украины, который сейчас переживает конфликт вторжения и несправедливость в своих собственных границах. Хотя кино для нас является важной возможностью выразить нашу человечность во время конфликта, реальность такова, что миллионы семей в Украине нуждаются в еде, медицинской помощи, чистой воды и экстренных служб. Ресурсов маловато, и мы вместе, как глобальное сообщество, можем сделать больше. Мы просим помочь Украине любым способом. Стоим рядом с Украиной", – говорится в обращении.

Добавим, что в "минуты молчания" не упомянули о России и не осудили ее агрессивные действия.