Осло, Манила, Стокгольм: чем известны актеры "Бумажного дома", кроме съемок в сериале

Испанский сериал "Бумажный дом" за несколько лет сумел увидеть множество кинорейтингов и до сих пор остается одним из самых любимых кинокартин современности. Какова была судьба актеров до знаменитого сериала – читайте далее.

В первой части мы рассказали о главных актерах ленты, которые с первых сезонов держали миллионы зрителей в напряжении. Впоследствии к ним присоединились другие "грабители" с традиционными псевдонимами столиц стран. Что известно о них и их жизни до и после сериала – читайте во второй части.

Первая часть Феномен "Бумажного дома": что интересного вы не знали об исполнителях главных ролей

Эстер Асебо ("Стокгольм"), 39 лет

Еще со школы Эстер увлекалась спортом и после окончания поступила на факультет физкультуры и спорта в университет Кастилья – Ла-Манча. В 2005 году стала ведущей детской программы "Косми Клаб", а впоследствии ее пригласили стать ведущей и журналисткой на частных каналах. Лишь в 2010 году Эстер пробует себя в кино в фильме "Перемотка назад". А через четыре года впервые выходит на сцену театра. За короткий промежуток времени ее номинировали на премию "Гойя" за роль в киноленте "Барака". Однако славу принес ей именно "Бумажный дом" и женщина верит, что она не станет заложницей одной роли.

"Стокгольм" из сериала "Бумажный дом" / Фото IMDb

Пако Тоус ("Москва"), 57 лет

Этот актер сыграл уже немало ролей в кино. Он получил образование в Театральном институте в Севилье, после чего работал в парке развлечений. Но в конце 80-х годов Пакро основал собственную театральную компанию Los Ulen, которая функционирует до сих пор и считается одной из престижных в Андалузии. Также Мужчина не стоит в стороне от социальных проблем. Например, в 2009 году выступал против политики Израиля. А в 2018 его наградили медалью Андалузии.

"Москва" из сериала "Бумажный дом" / Фото IMDb

Дарко Перич ("Хельсинки"), 44 года

Сербский актер, подкупивший зрителей своей харизмой. Будучи ребенком, в возрасте 6 лет он впервые вышел на сцену и спел популярную песню Guantanamera. Участвовал в школьных театральных постановках. Когда пришло время выбирать куда поступать после школы, то родители были категорически против актерской карьеры сына и настояли, чтобы тот пошел учиться в университет агрономических наук и ветеринарной медицины в Бухаресте. Дарко согласился, но и параллельно снимался в короткометражках. Через несколько лет он осознал, что хочет заниматься только киноиндустрией, поэтому покинул Румынию и переехал в Германию, где имел эпизодические роли. Сегодня же мужчина живет в Барселоне. А вот свою личную жизнь он держит "за семью замками", и журналисты до сих пор не знают есть ли у актера семья.

"Хельсинки" из сериала "Бумажный дом" / Фото IMDb

Родриго де ла Серна ("Палермо"), 45 лет

Аргентинский актер кино и телевидения, музыкант. Еще со школьных лет Родриго представлял себя в кино, поэтому активно участвовал в школьном драматическом кружке. Дебютировал в кино в середине 90-х годов, но картина оказалась провальной. Но в 1997 году ему удалось получить известность в фильме "Полтора апельсина". После триумфа актерская карьера приобрела немалые обороты. Мужчина был номинирован на ряд престижных кинопремий: BAFTA, OFTA Film Award, Imagen Awards и другие. Личная жизнь актера довольно бурная и насчитывает немало романов. У Родриго есть взрослая дочь, которая также пошла в кино и снимается в более чем престижных фильмах.

"Палермо" из сериала "Бумажный дом" / Фото с фан-аккаунта звезды в инстаграме

Овик Кеучкерян ("Богота"), 49 лет

Первая профессия мужчины – это бокс. Он активно занимался спортом на протяжении 9 лет. Дважды становился чемпионом Испании в тяжелом весе. Во время съемок "Бумажного дома" актер обучал своих коллег боксерским приемам. После завершения спортивной карьеры, Овик решил попробовать собственные силы в комическом жанре, написал 4 книги. Первую роль в кино получил в 2010 году в сериале "Римская Испания, легенда". Несмотря на ряд кино работ, настоящую известность ему принесла роль "Боготы". Актер получил даже несколько наград: трижды становился лучшим актером по версии "Фестиваля короткометражных фильмов в Алькала – де – Энарес", "Международного кинофестиваля в Паленсии" и "Союза актеров Испании". Мужчина не остался в стороне от событий в Азербайджане и Армении. Он остро раскритиковал действия первых, и уверенно поддержал вторых.

"Богота" из сериала "Бумажный дом" / Фото IMDb

Белен Куэста ("Манила"), 38 лет

Девушка знала, что свяжет свою жизнь с работой в кино. Она училась в Малагской Школе драматического искусства, где непосредственно изучала актерское мастерство. Как и большинство начинающих актеров, девушка снималась в рекламных роликах. В 2012 дебютировала в фильме "Американские горки", где исполнила небольшую роль. А в 2016 году получила главную роль в комедии "Тайны секса и любви" и была номинирована на премию "Гойя" в номинации "Лучшая актриса-дебютант". Через три года Белен таки удалось завоевать и забрать награду этой премии в номинации "Лучшая женская роль" в картине "Вечный окоп".

"Манила" из сериала "Бумажный дом" / Фото з інстаграму звезды

Найва Нимры (Алисия Сиерра), 49 лет

Харизматичная Найва с детства проявляла творческие способности и мечтала об актерской и музыкальной карьере. В 1995 году женщина дебютировала в кинокартине "Прыжок в пустоту", которая получила публичное одобрение. Через некоторое время снялась вместе с Пенелопой Крус в фильме "Открой глаза". Благодаря роли в драме "Любовники полярного круга" была номинирована на премию "Гойя", но, к сожалению, не получила ее. В 1998 году стала участницей музыкальной группы Najwajean, а через 3 года заявила о себе как сольная исполнительница. В одном из интервью призналась, что не понимает, как можно ставить вопрос типа: "Кино или музыка?". По ее мнению, это два неразделимых компонента ее жизни. В 2020 году Найва презентовала своим поклонникам пластинку Viene de Largo.

Найви Нимри из сериала "Бумажный дом" / Фото из инстаграма звезды

Энрике Арсе (Артуро Романо), 49 лет

Актерская карьера этого мужчины оказалась не такой простой, как можно себе это представить. Учась в школе, Энрике думал, что станет спортсменом, потому что ему очень нравился футбол. Но он поступил на юридический факультет, однако на 4 курсе перевелся на отделение актерского мастерства. Во время учебы участвовал в телешоу "Эллос и Эллес", где выиграл 10 тысяч долларов. Деньги мужчина потратил на обучение в Американской академии драматических искусств.

Что интересно, он несколько месяцев не признавался близким о кардинальных переменах в своей жизни, ведь боялся осуждения. Но молчанию настал конец и ему пришлось все рассказать родителям. Те были несколько шокированными, но все-таки поддержали сына. Энрике подрабатывал в театре, посещал многие курсы по повышению актерского мастерства. В 1997 году дебютировал на экранах телевидения в сериале "После окончания школы". Его фильмография насчитывает немало успешных и кассовых киноработ.

Энрике Арсе из сериала "Бумажный дом" / Фото IMDb

Роберто Гарсия Руис ("Осло"), 47 лет

Актерская карьера этого мужчины только начинает развиваться. Будучи школьником, у него было сразу две мечты: стать актером и служить в гражданской гвардии Испании. Второй вариант оказался более доступным. Поэтому Роберто последовал за этой мечтой. Также он активно занимается спортом и всегда держит себя в тонусе. Роль в "Бумажном доме" была первой в его фильмографии. Мужчина признается, что всегда будет благодарен своему персонажу "Осло" за возможность осуществить еще одну мечту. Актер надеется, что будет иметь еще много ролей и зрители будут оценивать его по достоинству.

Постер сериала "Бумажный дом" из "Осло" / Фото IMDb

Автор: Марта Гнат