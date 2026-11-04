От романтических комедий до фильмов с "Оскаром": 7 картин с Мэттью Макконехи, которые стоит посмотреть

4 ноября свой день рождения отмечает американский актер Мэттью Макконехи. Зрители знают его по романтическим комедиям, криминальным драмам и масштабным голливудским проектам. Однако за годы карьеры он успел сменить амплуа, получить самую престижную кинопремию и доказать, что способен на гораздо большее, чем просто играть очаровательных героев-любовников.

По случаю дня рождения актера 24 Канал собрал семь фильмов с его участием, которые помогут по-новому взглянуть на его актерскую карьеру.

1. "Как избавиться от парня за 10 дней" (2003)

Жанр: романтическая комедия

Рейтинг IMDb: 6,6

Эта картина стала одной из самых известных романтических комедий в фильмографии Макконахи. Он сыграл рекламщика Бенджамина Барри, который заключает пари с коллегами, что сможет влюбить в себя любую женщину за десять дней. Однако его избранницей становится журналистка Энди Андерсон, у которой есть свой план – заставить мужчину разорвать отношения за такой же срок. Главную роль в фильме также исполнила Кейт Хадсон.

Смотреть онлайн трейлер фильма "Как избавиться от парня за 10 дней"

2. "Линкольн для адвоката" (2011)

Жанр: криминальный триллер, драма

Рейтинг IMDb: 7,3

В этой картине актер предстает в совершенно ином амплуа. Его персонаж Микки Холлер – адвокат из Лос-Анджелеса, который работает прямо из автомобиля Lincoln Town Car. Однажды он берется защищать сына состоятельного бизнесмена, которого обвиняют в нападении на женщину. Сначала дело кажется выгодной возможностью для адвоката, но впоследствии он начинает сомневаться в собственном клиенте. Фильм демонстрирует, насколько уверенно Макконаги чувствовал себя и в серьезных драматических ролях.

Смотреть онлайн трейлер фильма "Линкольн для адвоката"

3. "Мад" (2012)

Жанр: приключенческая драма

Рейтинг IMDb: 7,3

Двое подростков на острове посреди реки Миссисипи встречают загадочного незнакомца по имени Мад. Мужчина рассказывает им о своей любви и просит помочь сбежать от охотников за головами. Ребята соглашаются, но постепенно узнают, что история нового знакомого гораздо сложнее. Макконахи создал неоднозначный образ мужчины, который одновременно вызывает симпатию и недоверие. Эта роль стала одной из заметных работ актера в период смены его экранного амплуа.

Смотреть онлайн трейлер фильма "Мад"

4. "Далласский клуб покупателей" (2013)

Жанр: биографическая драма

Рейтинг IMDb: 7,9

Это одна из самых важных работ в карьере Мэттью Макконахи. Он сыграл Рона Вудруфа – техасского электрика, у которого в 1985 году диагностировали СПИД. После неутешительного прогноза врачей мужчина начинает искать альтернативные способы лечения и организует поставки препаратов для других пациентов. Ради роли актер похудел примерно на 21 килограмм, чтобы максимально точно передать физическое состояние своего персонажа. Его перевоплощение высоко оценили критики: в 2014 году Макконахи получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль.

Смотреть онлайн трейлер фильма "Далласский клуб покупателей"

5. "Волк с Уолл-стрит" (2013)

Жанр: биографическая криминальная комедия

Рейтинг IMDb: 8,2

В фильме Мартина Скорсезе Макконахи сыграл Марка Ханну – опытного брокера, который знакомит молодого Джордана Белфорта с миром больших денег, рискованных сделок и финансовых махинаций. Хотя актер появляется лишь в начале картины, его персонаж запоминается благодаря харизме и необычной манере поведения. Главную роль в фильме исполнил Леонардо Ди Каприо, а также в нем снялись Марго Робби и Джона Гилл.

Смотреть онлайн трейлер фильма "Волк с Уолл-стрит"

6. "Интерстеллар" (2014)

Жанр: научная фантастика, драма

Рейтинг IMDb: 8,7

В научно-фантастическом фильме Кристофера Нолана актер сыграл бывшего пилота НАСА Купера. Из-за экологического кризиса Земля постепенно становится непригодной для жизни, поэтому мужчина отправляется в космическую экспедицию, чтобы найти новый дом для человечества. При этом он вынужден оставить своих детей, не зная, сможет ли когда-нибудь вернуться. Это история не только о космосе и путешествиях во времени, но и о родительской любви, потерях и сложных решениях.

Смотреть онлайн трейлер фильма "Интерстеллар"

7. "Джентльмены" (2019)

Жанр: криминальная комедия, боевик

Рейтинг IMDb: 7,8

В криминальной комедии Гая Ричи Макконаги играет американского наркобарона Микки Пирсона, который построил прибыльную империю в Великобритании и решает продать свой бизнес. Однако новость о возможной сделке быстро привлекает внимание конкурентов, которые хотят завладеть его делом. В фильме также снялись Хью Грант, Чарли Ханнэм, Колин Фаррелл и Мишель Докери. Лента сочетает в себе черный юмор, криминальные интриги и фирменную динамику режиссера.

Смотреть онлайн трейлер фильма "Джентльмены"

Если же хочется узнать, какие кинопремьеры не стоит пропускать в этом месяце, обратите внимание на новинки ноября. Среди них – продолжения известных историй, громкие возвращения и фильмы, которых уже с нетерпением ждут киноманы.