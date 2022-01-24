От создателей "Носорога": 5 фильмов 1990-х для зимних выходных

Создатели фильма "Носорог" предложили вспомнить стоящее кино периода 1990-х и составили небольшую подборку. О 5 замечательных фильмах для зимних выходных читайте в материале.

"Их крутили на телевидении. Покупали на видеокассетах. Показывали в кино", – отметили создатели "Носорога", который также увлекательно демонстрирует сцены из лихих 1990-х. По словам авторов, часто героев этих фильмов изображали на детских наклейках или игрушках.

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5 фильмов 1990-х для зимних выходных

"Путь дракона", 1973 год

По сюжету, главный герой переезжает из Гонконга в Рим, чтобы помочь друзьям семьи, чей ресторан захотели отобрать местные мафиози. Тан с легкостью побеждает всех, но не все так просто, на его арену выходит загадочный американец Колт.

Мегауспешное кино Брюса Ли, которое разрывало американский прокат и украинские видеосалоны.

"Путь дракона": смотрите трейлер

"Славные парни", 1990 год

Зимние вечера особенно длинны, если проводить их без SlotoKing . Это онлайн-казино поможет окунуться в атмосферу азартного королевства и предложит вам десятки топовых игр, которые принесут настоящее удовольствие.

В фильме речь идет о начинающем гангстере, который учит его воровать.

Классика криминального кино от выдающегося Мартина Скорсезе. Роли исполнили Роберт де Ниро, Джо Пеши и Рэй Лиотта.

"Славные парни": смотрите трейлер

"Перекресток Миллера", 1990 год

В центре событий – США 1930-х годов в период сухого закона. Время запрета на продажу, производство и транспортировку алкоголя. Сюжет разворачивается вокруг умного и авторитетного преступника Тома Рейгана.

Еще одна классическая криминальная драма от братьев Коэнов. Их творчество частично находит эхо и в "Носороге".

"Перекресток Миллера": смотрите трейлер

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"Терминатор 2: Судный день", 1991 год

Это второй фильм из серии о Терминаторе. События происходят через несколько лет после того, как Саре Коннор и Кайлу Ризу удалось предотвратить изменение истории и дать человечеству шанс на победу в войне против машин.

Фильм, который не нуждается в представлении. Впрочем, нуждается в повторном просмотре.

"Терминатор 2: Судный день": смотрите трейлер

"Бешеные псы", 1992 год

В ленте говорится об ограблении ювелирного магазина, которое превратилось в кровавую бойню.

Фильм, который дал путевку в творческий путь Квентину Тарантино. До сих пор одна из лучших картин режиссера.

"Бешеные псы": смотрите трейлер

Что известно о "Носороге" Олега Сенцова

Напомним, девять лет назад, в 2012 году, Госкино согласилось поддержать картину Олега Сенцова. Однако, начать работу над ней режиссеру не удалось из-за незаконного заключения в российской тюрьме. Процесс пошел только в 2020 году. Его картина "Носорог" основывается на реальных событиях и правдиво показывает жестокие 1990-е. В центре сюжета – история парня, который попадает в криминальный мир. Однако, автор ленты утверждает, что она не о бандитах, а об "истории Украины".

Мировая премьера фильма "Носорог" состоится 10 сентября на Венецианском кинофестивале в рамках программы "Горизонты".

"Носорог" 2021: смотрите трейлер