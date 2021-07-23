Сеть поразили две забавные сцены от банды злодеев из "Отряда самоубийц: Миссия навылет"

В твиттере Харли Квинн поделилась двумя новыми фрагментами из фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет". В Украине фильм выйдет в прокат 5 августа. Что показали в эпизодах – смотрите в материале Кино 24.

В обоих роликах зрители увидят юмор от злодеев. В первом – отряд планирует спасение Харли Квинн, а во втором – забавная ситуация с Королем Акулой.

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Отряд самоубийц должен был замаскироваться под туристов, а Король Акула пытается договориться о том, чтобы ему разрешили надеть только фейковые усы.

Актерский состав:

Марго Робби;

Идрис Эльба;

Джон Сина;

Юэль Киннаман;

Джай Кортни;

Питер Капальди;

Дэвид Дастмалчиан;

Даниэла Мельхиор;

Майкл Рукер

и другие.

"Отряд самоубийц: Миссия навылет" сюжет фильма

Обреченных на пожизненное заключение преступников отправят на новое задание – в некую американскую республику, где властвует местный диктатор. Отряд высадят на отдаленный остров, который кишит врагами и проблемами. Но напряжения между персонажами будет хватать и без дополнительных внешних факторов.

Премьера ленты запланирована на 5 августа 2021 года. Фильм будет идти как в кинотеатрах, так и на стриминговой платформе HBO Max.