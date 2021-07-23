Сеть поразили две забавные сцены от банды злодеев из "Отряда самоубийц: Миссия навылет"
Источник:твиттер Harley Quinn
В твиттере Харли Квинн поделилась двумя новыми фрагментами из фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет". В Украине фильм выйдет в прокат 5 августа. Что показали в эпизодах – смотрите в материале Кино 24.
В обоих роликах зрители увидят юмор от злодеев. В первом – отряд планирует спасение Харли Квинн, а во втором – забавная ситуация с Королем Акулой.
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Отряд самоубийц должен был замаскироваться под туристов, а Король Акула пытается договориться о том, чтобы ему разрешили надеть только фейковые усы.
Актерский состав:
- Марго Робби;
- Идрис Эльба;
- Джон Сина;
- Юэль Киннаман;
- Джай Кортни;
- Питер Капальди;
- Дэвид Дастмалчиан;
- Даниэла Мельхиор;
- Майкл Рукер
- и другие.
"Отряд самоубийц: Миссия навылет" сюжет фильма
Обреченных на пожизненное заключение преступников отправят на новое задание – в некую американскую республику, где властвует местный диктатор. Отряд высадят на отдаленный остров, который кишит врагами и проблемами. Но напряжения между персонажами будет хватать и без дополнительных внешних факторов.
Премьера ленты запланирована на 5 августа 2021 года. Фильм будет идти как в кинотеатрах, так и на стриминговой платформе HBO Max.