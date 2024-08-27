Если вы еще до сих пор не видели фильм, стоит узнать, что говорят о нем первые зрители. В материале Кино 24 читайте честные отзывы людей.

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Сюжет фильма "Конотопская ведьма"

По сюжету, древняя ведьма из Конотопа, веками известная своей силой и магией, когда-то решила отойти от темного пути. Влюбившись в обычного парня, она отреклась от своих ведьминских сил, желая спокойной и мирной жизни рядом с любимым. Ее магическое прошлое стало лишь тенью, которую она оставила за собой.

Однако этот мир длился недолго. Когда на украинскую землю пришла война, российские солдаты захватили ее родной город Конотоп. Их жестокость не знала границ – они забрали жизнь ее любимого, безжалостно убив его на ее глазах. Отчаяние и боль от потери побудили ведьму вновь обратиться к своим забытым силам.

Вернув свое могущество, она решила отомстить за смерть жениха. Ее гнев был безграничным, а месть – страшной.

Хочу сказать, что у нас был один из лучших сценариев, который я видела! Не просто ужастик, это глубокая история, которая поднимает болезненные и темные стороны человеческой души, заставляет прожить все эмоции, что скрыты в древнейших уголках, но в конце концов дает шанс найти в себе внутренний свет и силы жить дальше,

– говорит Татьяна Малкова о ленте.

"Конотопская ведьма": смотрите онлайн трейлер фильма

В главных ролях: Татьяна Малкова, Тарас Цимбалюк, Елена Хохлаткина, Павел Вишняков, Сергей Сосновцев, Иван Шаран, Артем Сагитов, Ярослав Шахторин, Владислав Вербицкий, Ростислав Фоменко, Никита Слободенюк, Николай Головчак, Сергей Анипченко, Ирина Рождественская, Александра Панкова и Виктор Жданов.

Автором идеи и сценаристом выступил Ярослав Войцешек, режиссером-постановщиком фильма стал Андрей Колесник, а спродюсировала ленту Ирина Костюк.

Отзывы зрителей на ленту

Сетью распространяются отзывы на ленту. Некоторые из них абсолютно положительные, некоторые зрители подробно анализируют увиденное, а кто-то оказался недоволен просмотром. Читайте, что пишут зрители:

"Только что из кинотеатра. Фильм просто до мурашек! Рекомендую!"

"Печально, что фильм с таким названием большей частью хронометража "раскрывает" персонажи московитов Да и вообще столько не продуманных моментов имел"

"Насилие ради насилия. Так это же абсолютно точное изображение русских"

"Вчера была в кино на этом фильме. Он действительно шокирует откровенностью. Теперь я знаю, что это называется пыточное порно. Мне очень не хватило деталей о ведьме, о ее пути, опыт, магию, мифы – обо всем! И еще не хватило масштабности какой-то, чтобы она наложила проклятие на всю армию и они медленно сдыхали пока пытаются оккупировать Украину. Потому что получилось так, что она чисто отомстила за своего любимого конкретным оккупантам. А сколько таких же историй"

"Как по мне – этот фильм имеет право на существование. С первого раза трудно получить хороший продукт. В следующий раз будет лучше."

"Никакого провала, фильм шикарный. Никакой жалости к врагу, те сволочи творили еще хуже, поэтому наша украинская ведьма лучше отомстила уродам. Именно так мы должны воспринимать врага... холодно и с местью."

"Пока в Украине будет клан "приближенных" режиссеров, будем созерцать такой треш. А по поводу этого фильма, то что можно было ожидать от сценария, который написали буквально за пару часов?"

"Сегодня в кинозале на премьере был полный зал и люди реагировали прекрасно, в том числе на издевательства над оккупантами, ведь в этом и суть была. Фильм очень добротно сделан. Вселяет веру, что у украинского кино есть будущее."

Читайте отзывы и ищите билеты в кинотеатре своего города, чтобы сделать свои выводы о ленте и поддержать новое украинское кино.