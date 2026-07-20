Никто не ожидал такого от секс-символа 90-х: Памела Андерсон показала свой огород

Когда-то Памелу Андерсон знали благодаря красному купальнику, громким романам и светским хроникам. Теперь же актриса все чаще собирает не заголовки таблоидов, а урожай на собственном огороде. И, похоже, такой сюжет ей подходит не меньше.

На этот раз звезда показала в своем инстаграме свой сад в семейном поместье. На снимках – цветники, подсолнухи, арки, увитые зеленью, деревянные перголы и уютные дорожки, по которым Памела Андерсон ежедневно прогуливается.



Памела Андерсон показала сад / Скриншот из инстаграма



Впрочем, для Памелы это уже давно не просто красивый фон для фото. После возвращения в семейное поместье несколько лет назад она всерьез увлеклась садоводством и огородничеством. Актриса неоднократно рассказывала, что выращивает собственные овощи, зелень и цветы, а работа на земле стала для нее своеобразной терапией.



Памела Андерсон показала огород / Скриншот из инстаграма



И да, если вам кажется, что знаменитости питаются исключительно авокадо и едой из ресторанов, Памела готова это опровергнуть. На своем огороде она выращивает, в частности, помидоры и огурцы, а раньше даже шутила, почему трудно назвать овощ, которого у нее нет.



Памела Андерсон показала огород / Скриншот из инстаграма



Любовь к урожаю оказалась настолько серьезной, что актриса даже выпустила собственную линейку маринованных огурцов Pamela's Pickles. Рецепт она создала на основе семейных традиций, добавив необычный ингредиент – лепестки роз.



Памела Андерсон показала огород / Скриншот из инстаграма



А еще звезда сериала "Дневники вампира" променяла съемки в голливудских фильмах на семейную ферму.