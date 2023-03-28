"Памфир" превзошел "Щедрика" и "Мирного-21": фильм собрал большую сумму за 4 дня проката

Семейная драма "Памфир" режиссера и сценариста Дмитрия Сухолиткого-Собчука вышла в кинотеатрах 23 марта. За 4 дня проката фильм собрал 2,4 миллиона гривен.

Таким образом, по первым результатам бокс-офиса, "Памфир" обогнал "Щедрик" Олеси Моргунец-Исаенко и военную драму "Мирный-21" Ахтема Сеитаблаева. Почти 16 тысяч зрителей пришли, чтобы посмотреть фильм в кино.

Кстати говоря Транслирует нашу несгибаемость – почему "Памфир" стоит посмотреть на большом экране

"Памфир" собрал 2,4 миллиона гривен за 4 дня проката

"Памфир" – полнометражный дебют режиссера и сценариста Дмитрия Сухолиткого-Собчука. Он рассказывает историю хорошего семьянина Леонида, который сделает все для своей семьи. События проходят на Западе Украины накануне традиционного карнавала Маланки.

Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в программе "Двухнедельник режиссеров" еще в мае 2022 года. Украинский релиз планировался на 26 января, но впоследствии был перенесен на 23 марта. За 4 дня проката лента собрала 2,4 миллиона гривен.

Есть результаты первого прокатного уикенда фильма "Памфир". За эти четыре дня наши показы посетили 15985 зрителей, а всего мы собрали 2413086 грн! Спасибо всем, кто поддержал мощное украинское кино просмотром. А тех, кто еще не успел посетить кинотеатр – приглашаем погрузиться в магнетический мир, полный вопросов достоинства, бешеной энергетики Маланки и не менее безумной любви. Прокат продолжается!,

– написали на фейсбук-странице фильма.

"Памфир" собрал 2,4 миллиона гривен за 4 дня проката / Фото из фейсбука

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Почему фильм стоит посмотреть на большом экране

По словам режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука, это кино, которое затрагивает очень много аспектов человеческой жизни, которые возникают из-за того, что главный герой очень хочет помочь своей семье, которая его невероятно любит, обожает и хочет, чтобы он остался. Но для этого ему нужно найти возможности, чтобы сделать жизнь своей семьи лучше.

Главные роли в фильме исполнили:

Александр Яцентюк,

Соломия Кириллова,

Станислав Потяк,

Мирослав Маковийчук,

Елена Хохлаткина,

Иван Шаран.

"Памфир": смотрите трейлер фильма

Для Александра Яцентюка это его первая главная роль в полнометражном кино и, очевидно, далеко не последняя. Искусное перевоплощение Александра принесло ему награды премии "Киноколо" и международного кинофестиваля в Сантьяго (Чили).

Как сообщил актер в интервью 24 Канала, "Этот фильм транслирует очень правильные вещи: эту вот несгибаемость, которая есть у нас генетически заложена – не подчиняться, а идти к своей цели до конца. Возможно, кто-то это почувствует. Каждый по-разному будет читать это кино: для кого-то, как и для меня, это будет история об отце и сыне, о несокрушимом духе украинского народа, а для кого-то – это будет совсем другая история".

Одной из ключевых особенностей фильма "Памфир" является его воспроизведение живого языка: аутентичного, красочного и реалистичного. Все события фильма проходят на Буковине в обычной семье пограничного села. Чтобы вероятно воспроизвести местных жителей Запада Украины, актерам пришлось приложить немало усилий, чтобы завладеть местным говором и сделать его верным и точным.