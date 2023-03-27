Транслирует нашу несгибаемость – почему "Памфир" стоит посмотреть на большом экране

"Памфир" – полнометражный дебют режиссера и сценариста Дмитрия Сухолиткого-Собчука. Он рассказывает историю хорошего семьянина Леонида, который сделает все ради своей семьи.

Александр Яцентюк подчеркнул, что очень хочет, чтобы это кино посмотрело как можно больше людей. "Памфир" покажут с 23 марта в кинотеатрах Украины.

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Почему на "Памфире" стоит пойти в кинотеатр

"Даже с точки зрения зрителя, впервые увидевшего это кино на премьере в Каннах, хочу сказать, что он меня поразил, – сказал он. – И это не потому, что я принял в нем участие".

Этот фильм транслирует очень правильные вещи: эту вот несокрушимость, которая у нас генетически заложена – не подчиняться, а идти к своей цели до конца. Может, кто-то это почувствует. Каждый по-разному будет читать это кино: для кого-то, как и для меня, это будет история об отце и сыне, о несокрушимом духе украинского народа, а для кого-то – это будет совсем другая история,

– сказал актер в интервью 24 Каналу.

"Наверное, так сошлись звезды, что фильм вышел в национальный прокат во время одного из важнейших этапов этой войны, когда у всех нас есть этот внутренний подъем: мы ждем важных новостей с фронта, ждем контрнаступления. Есть ощущение чего-то неземного в этом", – подытожил Александр.

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