Папа может все, что угодно: киноподборка лучших комедий о папах

День отца – это возможность провести семейное время вместе за просмотром тематических фильмов. Мы предлагаем вам подборку культовых фильмов на особую тему отношений родителей и детей для вашего вечера.

Лучшим подарком для папы может стать совместный просмотр комедий о папах. Поэтому редакция Кино 24 выбрала 5 лучших комедий о безграничной и безусловной любви пап к своим детям.

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5 лучших комедий о папах

1. Трое мужчин и младенец

Год: 1987

Рейтинг IMDb: 6,1

Оригинальное название: Three Man And A Baby

Трое друзей Майкл, Питер и Джек (Том Селлек, Стив Гуттенберг, Тед Дэнсон) живут в свое удовольствие. Ребята развлекаются и устраивают шумные вечеринки в своей общей большой квартире. Но все меняется, когда на пороге холостяцкой квартиры появляется колыбель с шестимесячным младенцем – внебрачная дочь одного из друзей. Поэтому друзьям-гулякам придется забыть о своей одинокой жизни, научившись менять подгузники и готовить смесь.

"Трое мужчин и младенец" 1987: смотрите трейлер онлайн

2. Отец невесты

Год: 1991

Рейтинг IMDb: 6,5

Оригинальное название: Father of the Bride

Джордж Бэнкс (Стив Мартин) – любящий и заботливый отец двоих детей. И вот его дочь возвращается с учебы в Европе помолвленной! Он не может поверить в то, что его маленькая девочка наконец стала взрослой и самостоятельной. Его ждет испытание в виде подготовки свадьбы в его доме. Сможет ли папа все выдержать?

"Отец невесты" 1991: смотрите трейлер онлайн

3. Миссис Даутфайр

Год: 1993

Рейтинг IMDb: 8,4

Оригинальное название: Mrs. Doubtfire

После развода актер Дэниель Хиллард может видеть своих троих детей только раз в неделю. Однако он находит выход и переодевается в очаровательную и эксцентричную даму по имени миссис Даутфайр, чтобы наняться няней в свою же семью.

"Миссис Даутфайр" 1993: смотрите трейлер онлайн

4. Уж кто бы говорил

Год: 1989

Рейтинг IMDb: 5,9

Оригинальное название: Look Who's Talking

После неудачного романа с женатым мужчиной беременная одинокая карьеристка (Олимпия Дукакис) остается одна, чтобы родить ребенка. Но на пути в роддом она знакомится с романтическим таксистом (Джон Траволта), который остается сопровождать ее при родах и перерезает пуповину. Найдет ли новорожденный Мики нового папу?..

"Уж кто бы говорил" 1989: смотрите трейлер онлайн

5. Большой папа

Год: 1999

Рейтинг IMDb: 6,4

Оригинальное название: Big Daddy

Приятель просит Санни позаботиться о его сыне на время командировки. Хотя Санни и сам ведет себя как большой ребенок, он соглашается на просьбу друга. Они только что разошлись с девушкой, поэтому он решает, что ребенок – это отличный способ доказать любимой, что он самостоятельный и ответственный мужчина.

"Большой папа" 1999: смотрите трейлер онлайн