3 культовых фильма о Папе Римском, которые стоит посмотреть каждому
- 21 апреля 2025 года умер Папа Римский Франциск в ватиканском доме Санта-Марта.
- Рекомендовано к просмотру три фильма о Папе Римском: "Ангелы и демоны", "Конклав" и "Два Папы".
21 апреля 2025 года стало известно о смерти Папы Римского Франциска. 88-летний понтифик отошел в вечность в ватиканском доме Санта-Марта.
Поэтому когда, как не сейчас выбирать для просмотра фильм о Папу Римского? В материале Кино 24 мы собрали список таких лент, которые точно заслуживают вашего внимания.
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"Ангелы и демоны"
В Ватикане должны состояться выборы нового Папы Римского. Неожиданно появляется загадочная организация "Иллюминаты", которую давно считали пропавшей. Они объявляют о своем возвращении громким актом – похищением антивещества из секретной лаборатории. Это смертоносное вещество способно уничтожить целый город, включая сердце католической церкви.
Чтобы подтвердить свои намерения, Иллюминаты захватывают четырех кардиналов – главных кандидатов на папский престол – и угрожают их убить. Злоумышленники еще больше нагнетают страх, транслируя видео со взрывами, которые постепенно приближаются к роковому завершению.
"Ангелы и демоны": смотрите онлайн трейлер фильма
Когда дороги назад уже нет, Ватикан обращается к профессору Роберту Лэнгдону, американскому эксперту по религиозной символике. У него есть только одна ночь, чтобы разгадать серию сложных загадок, выследить террористов и предотвратить катастрофу, которая может изменить ход истории.
"Конклав"
После смерти Папы Римского кардинал Лоуренс берет на себя ответственность за организацию срочного Конклава – собрания, на котором кардиналы со всего мира должны избрать нового главу Католической Церкви.
В процессе подготовки и проведения Конклава Лоуренсу придется лавировать между внутренними интригами Ватикана, скрывать опасную правду от журналистов и не дать церковным тайнам попасть в заголовки. С каждым днем он все глубже погружается в скрытую жизнь покойного Папы – и открытия поражают: некоторые секреты могут разрушить не только репутацию, но и будущее наиболее перспективных кандидатов на папский престол.
"Конклав": смотрите онлайн трейлер фильма
"Два Папы"
"Два Папы" – это проницательная драма, заглядывающая за стены Ватикана, где происходит историческая встреча двух фигур, которые олицетворяют разные эпохи и видение Церкви: Бенедикта XVI и Франциска.
"Два Папы": смотрите онлайн трейлер фильма
Это не только разговор двух людей – это символическое противостояние двух путей, которыми может пойти Католическая Церковь в XXI веке.