3 культовых фильма о Папе Римском, которые стоит посмотреть каждому

21 апреля 2025 года стало известно о смерти Папы Римского Франциска. 88-летний понтифик отошел в вечность в ватиканском доме Санта-Марта.

Поэтому когда, как не сейчас выбирать для просмотра фильм о Папу Римского? В материале Кино 24 мы собрали список таких лент, которые точно заслуживают вашего внимания.

Смотрите также Блестящий высокорейтинговый детектив, который точно оценит каждый любитель жанра

"Ангелы и демоны"

В Ватикане должны состояться выборы нового Папы Римского. Неожиданно появляется загадочная организация "Иллюминаты", которую давно считали пропавшей. Они объявляют о своем возвращении громким актом – похищением антивещества из секретной лаборатории. Это смертоносное вещество способно уничтожить целый город, включая сердце католической церкви.

Чтобы подтвердить свои намерения, Иллюминаты захватывают четырех кардиналов – главных кандидатов на папский престол – и угрожают их убить. Злоумышленники еще больше нагнетают страх, транслируя видео со взрывами, которые постепенно приближаются к роковому завершению.

"Ангелы и демоны": смотрите онлайн трейлер фильма

Когда дороги назад уже нет, Ватикан обращается к профессору Роберту Лэнгдону, американскому эксперту по религиозной символике. У него есть только одна ночь, чтобы разгадать серию сложных загадок, выследить террористов и предотвратить катастрофу, которая может изменить ход истории.

"Конклав"

После смерти Папы Римского кардинал Лоуренс берет на себя ответственность за организацию срочного Конклава – собрания, на котором кардиналы со всего мира должны избрать нового главу Католической Церкви.

В процессе подготовки и проведения Конклава Лоуренсу придется лавировать между внутренними интригами Ватикана, скрывать опасную правду от журналистов и не дать церковным тайнам попасть в заголовки. С каждым днем он все глубже погружается в скрытую жизнь покойного Папы – и открытия поражают: некоторые секреты могут разрушить не только репутацию, но и будущее наиболее перспективных кандидатов на папский престол.

"Конклав": смотрите онлайн трейлер фильма

"Два Папы"

"Два Папы" – это проницательная драма, заглядывающая за стены Ватикана, где происходит историческая встреча двух фигур, которые олицетворяют разные эпохи и видение Церкви: Бенедикта XVI и Франциска.

"Два Папы": смотрите онлайн трейлер фильма

Это не только разговор двух людей – это символическое противостояние двух путей, которыми может пойти Католическая Церковь в XXI веке.