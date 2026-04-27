2 сезон украинского сериала "Парочка следователей": где и когда смотреть долгожданную премьеру
- Премьера второго сезона сериала "Парочка следователей" состоится 27 апреля 2026 года в 20:00 на телеканале "1+1".
- В новом сезоне появится героиня Оксана Левчук, которую сыграет актриса Татьяна Злова.
27 апреля 2026 года – особый день для поклонников украинского сериала "Парочка следователей". Ведь именно сегодня состоится премьера второго сезона этого детективного проекта.
Это история, которая получила любовь большого количества украинцев, поэтому продолжения ждали с нетерпением. В материале 24 Канала рассказываем все, что стоит знать о новом сезоне.
Где и когда смотреть 2 сезон сериала "Парочка следователей"?
Долгожданное продолжение сериала "Парочка следователей" выйдет 27 апреля 2026 года. Первые эпизоды можно будет посмотреть уже сегодня в 20:00 на телеканале "1+1". Эта новость изрядно радует украинских зрителей, ведь история получила широкую популярность, и продолжения ждали с большим нетерпением.
Кто из украинских актеров станет частью сериала?
В новом сезоне создатели подготовили еще больше сюжетных поворотов, а также новых персонажей. В частности, появится героиня Оксана Левчук, роль которой исполнит украинская актриса Татьяна Злова.
По сюжету, она и София были подругами и однокурсницами в полицейской академии, однако из-за конфликта их пути разошлись. Оксана была влюблена в Андрея, но его внимание было приковано к Софии.
Эта история оставила для нее болезненный след, и теперь остается интригой, с какой целью она вернулась в отдел к Софии – стать частью команды или отомстить за прошлое.
Кто еще сыграет роли в "Парочке следователей"?
В главных ролях зрители снова увидят знакомые лица:
- Юлию Буйновскую,
- Константина Октябрьского,
- Ярослава Шахторина,
- Сергея Митрюшина,
- Тамару Антропову,
- Якова Кучеревского,
- Константина Корецкого и других.
На инстаграм-странице телеканала "1+1" уже появилось немало анонсов, которые заинтриговали зрителей. Поэтому дождитесь вечера и окунитесь в увлекательную историю – не только о расследовании, но и о чувствах.