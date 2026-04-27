2 сезон украинского сериала "Парочка следователей": где и когда смотреть долгожданную премьеру

27 апреля 2026 года – особый день для поклонников украинского сериала "Парочка следователей". Ведь именно сегодня состоится премьера второго сезона этого детективного проекта.

Это история, которая получила любовь большого количества украинцев, поэтому продолжения ждали с нетерпением. В материале 24 Канала рассказываем все, что стоит знать о новом сезоне.

Где и когда смотреть 2 сезон сериала "Парочка следователей"?

Долгожданное продолжение сериала "Парочка следователей" выйдет 27 апреля 2026 года. Первые эпизоды можно будет посмотреть уже сегодня в 20:00 на телеканале "1+1". Эта новость изрядно радует украинских зрителей, ведь история получила широкую популярность, и продолжения ждали с большим нетерпением.

Кто из украинских актеров станет частью сериала?

В новом сезоне создатели подготовили еще больше сюжетных поворотов, а также новых персонажей. В частности, появится героиня Оксана Левчук, роль которой исполнит украинская актриса Татьяна Злова.

По сюжету, она и София были подругами и однокурсницами в полицейской академии, однако из-за конфликта их пути разошлись. Оксана была влюблена в Андрея, но его внимание было приковано к Софии.

Эта история оставила для нее болезненный след, и теперь остается интригой, с какой целью она вернулась в отдел к Софии – стать частью команды или отомстить за прошлое.

Кто еще сыграет роли в "Парочке следователей"?

В главных ролях зрители снова увидят знакомые лица:

Юлию Буйновскую,

Константина Октябрьского,

Ярослава Шахторина,

Сергея Митрюшина,

Тамару Антропову,

Якова Кучеревского,

Константина Корецкого и других.

На инстаграм-странице телеканала "1+1" уже появилось немало анонсов, которые заинтриговали зрителей. Поэтому дождитесь вечера и окунитесь в увлекательную историю – не только о расследовании, но и о чувствах.