Не удивительно, что многие ожидают второй сезон, особенно учитывая то, что финал первого остался открытым. В материале 24 Канала рассказываем больше о долгожданной премьере.

Когда премьера 2-го сезона "Парочки следователей"?

Уже с 27 апреля украинцы смогут снова окунуться в историю любимых персонажей сериала "Парочка следователей". Новые эпизоды будут выходить с понедельника по четверг в 20:00.

Сериал и в дальнейшем будет поражать неожиданными сюжетными поворотами. Зрителей ждет еще больше сложных преступлений, запутанных ситуаций и глубоких эмоций, которые не всегда легко проявить.

На инстаграм-странице serialy1plus1 уже появилось немало анонсов, которые все больше и больше интригуют поклонников.

Кто сыграет роли во 2-м сезоне сериала?

К актерскому составу второго сезона присоединится украинская актриса Татьяна Злова, которая воплотит роль Оксаны Левчук. Об этом писало издание УНИАН.

Это бывшая подруга и однокурсница Софии, с которой они вместе учились в полицейской академии. В силу определенных обстоятельств их общение оборвалось.

И теперь Оксана снова появляется в жизни Софии и стремится оставить прошлое позади. Впрочем, пока неизвестно, или ее намерения искренние, или это лишь притворство ради собственной выгоды.

Также к своим ролям вернутся Юлия Буйновская, Константин Октябрьский, Ярослав Шахторин, Сергей Митрюшин, Тамара Антропова, Яков Кучеревский, Константин Корецкий и другие.

Чем закончился 1-й сезон сериала "Парочка следователей"?

Первый сезон завершился довольно открытым финалом. Команде детективов удалось спастись от банды преступников, однако линия личных отношений осталась недораскрытой.

Остается открытым вопрос, стали ли парой София и Паша. И как воспримет этот выбор Андрей, который давно влюблен в Софию.