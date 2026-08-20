Новые кадры, опубликованные на сайте телеканала "1+1 Украина", раскрывают атмосферу на съемочной площадке и первые сюжетные интриги.
Что происходит на съемочной площадке 3-го сезона "Парочки следователей"
В новых эпизодах поклонников ждет раскрытие новых запутанных уголовных дел и развитие непростых отношений между главными героями – следовательницей Софией и харизматичным судмедэкспертом Пашей. Финал второго сезона оставил открытым вопрос об их чувствах, и теперь напарникам придется найти баланс между профессиональным долгом и личной драмой.
Судя по опубликованным кадрам, зрителей ждут как напряженные сцены допросов, так и моменты между напарниками, наполненные невероятным юмором и романтическим напряжением.
Продолжаются съемки 3-го сезона "Парочки следователей" / Фото "1+1"
Что покажут в "Парочке следователей – 3" / Фото "1+1"
Когда выйдет 3-й сезон "Парочки следователей" / Фото "1+1"
Что известно о продолжении "Парочки следователей" / Фото "1+1"
Подробности сюжета 3-го сезона сериала "Парочка следователей" / Фото "1+1"
Продолжаются съемки 3-го сезона "Парочки следователей" / Фото "1+1"
Что рассказывает сериал "Парочка следователей" / Фото "1+1"
"Парочка следователей – 3" / Фото "1+1"
Создатели сериала ранее отмечали, что третий сезон станет еще более масштабным и эмоциональным, чем предыдущие. Сценаристы подготовили много сюрпризов, поэтому знакомые герои раскроются с совершенно неожиданных сторон в критических ситуациях. Зрители получат ответы на главные интриги, а также смогут насладиться качественной визуальной составляющей и динамичным сюжетом.
Режиссером третьего сезона является Роман Барабаш, а визуальную стилистику и напряжение в кадре воплощает оператор-постановщик Константин Чумаков.
К своим ролям в новом сезоне вернулся любимый актерский состав украинцев: Юлия Буйновская, Константин Октябрьский, Сергей Митрюшин, Ярослав Шахторин, Тамара Антропова, Константин Корецкий и Яков Кучеревский. Помимо знакомых лиц, к актерскому составу присоединился известный украинский актер Влад Никитюк, который придаст сюжету новую динамику.