На Netflix выйдет еще один украинский детектив, который растопил сердца зрителей: что это за сериал

На Netflix появляется все больше и больше украинских лент, которые полюбились зрителям. На этот раз на стриминговой платформе состоится премьера детективного сериала "Парочка следователей".

Это блестящий украинский сериал, в котором сыграла Юлия Буйновская, Константин Октябрьский и другие ведущие актеры. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Netflix.

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Украинский сериал "Парочка следователей" выйдет на Netflix: что известно о ленте

"Парочка следователей" – это один из самых новых украинских сериалов, который стал фаворитом среди зрителей. Премьера ленты на Netflix состоится 30 апреля 2025 года.

По сюжету, в отдел особо опасных преступлений приходит работать новая следователь – София. Она – молоденькая девушка, которая только закончила обучение и готова врываться в свою профессию.

Однако на деле София столкнулась с большим количеством проблем, стереотипов и предубеждений. Хотя команда у нее замечательная, к каждому нужно найти подход – особенно к судмедэксперту Павлу, в которого впоследствии она влюбится.

"Парочка следователей": смотрите онлайн 1 эпизод сериала

Каждая серия ленты – это новое преступление, над которым работает команда следователей. Кстати, актриса, которая сыграла роль Софии, Юлия Буйновская, рассказала, что сценарий ленты писался так, чтобы был второй сезон, поэтому фанатам стоит ожидать продолжения. А пока создатели ленты не объявили о втором сезоне, у вас есть возможность наслаждаться первым – на стриминговой платформе Netflix.