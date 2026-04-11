Что посмотреть, чтобы подготовить свое сердце к великому празднику Пасхи

Остаются считанные часы до Воскресения Христова – самого большого и светлого праздника в году. В этом году украинские верующие отмечают Пасху 12 апреля.

Если вы хотите качественно подготовить свое сердце и душу к этому дню, советуем обратить внимание на сериал "Избранный". В материале 24 Канала рассказываем, почему именно эта лента может стать идеальным вариантом, чтобы заземлиться и задуматься над самым важным.

Рекомендуем Первый украинский приключенческий экшн об автогонках, который подарит безумные эмоции

Почему сериал "Избранный" надо посмотреть перед Пасхой?

Если вы хотите тщательно подготовить свое сердце и душу накануне Пасхи, идеальным вариантом может стать просмотр американского драматического сериала "Избранный". Это история, основанная на жизни Иисуса Христа. Проект создал и срежиссировал американский кинорежиссер Даллас Дженкинс.

Сериал вышел в свет 20 сентября 2017 года и сейчас насчитывает шесть сезонов, которые помогают глубже осмыслить веру и найти ответы на важные жизненные вопросы. "Избранный" имеет очень высокий рейтинг на IMDb – 9,1 из 10 возможных, что является действительно весомым результатом.

"Избранный": смотрите онлайн трейлер сериала

Сериал показывает Иисуса глазами людей, которые встречались с ним. В нем прослеживается его жизненный путь – от начала служения до ключевых событий, изменивших ход истории.

Зритель увидит различные этапы: проповеди, знакомство с учениками, общение с простыми людьми и влияние, которое он имел на их жизни.

"Избранный" отличается эмоциональностью и глубокой, живой подачей истории. Главные роли в сериале исполнили Джонатан Руми, Шахар Исаак, Элизабет Табиш, Парас Патель, Ной Джеймс, Джордж Х. Ксантис и Шаан Шарма.

Сериал можно посмотреть на платформе Amazon.

Какие еще религиозные ленты посмотреть перед Пасхой?

"Избранный" – не единственный популярный религиозный сериал, который можно посмотреть перед Пасхой. Обратите внимание также на другие ленты:

"Страсти Христовы",

"Иисус из Назарета",

"Сын Божий",

"Молодой Мессия",

"Чудеса с небес".

Существует и немало других подобных фильмов. Выбирайте своего фаворита и устройте себе просмотр, чтобы как можно лучше подготовиться к празднику Воскресения Христова.