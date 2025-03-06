Поэтому в день годовщины его смерти, Кино 24 расскажет об основных страницах биографии, творческого пути, волонтерской деятельности и обстоятельствах гибели.

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Детство и начало творчества

Павел Романович Ли родился 10 июля 1988 года в Евпатории, в семье музыканта и спортсменки, был единственным ребенком. Семья жила скромно, а частые финансовые проблемы заставляли совсем юного Ли часто ходить на рынок помогать отцу, или же в Евпаторийский зоопарк ухаживать за животными.

С детства Павел проявлял интерес к искусству, Его мать – спортсменка Мария Ли, рассказывала журналистам Национального союза журналистов Украины (далее – НСЖУ), что когда сын был маленьким, думала, что он также посвятит свою жизнь спорту, и 6-летний Паша уже тогда показал, что этого не произойдет. Даже в садике он играл главные роли на праздничных утренниках, а в школе посещал репетиции детского театра "Золотой ключик". Его первой ролью был таракан в спектакле "Муха-цокотуха".



Паша Ли с мамой / Фото из сети

Переезд в Киев и карьера актера

Когда в Евпаторию приехали представители Киевской детской академии искусств, тогда еще совсем юному Павлу не удалось быть незамеченным. Его пригласили учиться в Киеве, поэтому он вместе с мамой переехали жить из Крыма в столицу Украины. Широкую известность Павел получил благодаря ролям в фильмах "Штольня" и "Тени незабытых предков" режиссера Любомира Левицкого. Именно благодаря роли мажора-студента Дэна он и заявил о себе как о человеке с большими перспективами в кинематографе и театре. Впоследствии талант и стремление к искусству привело его на сцену Киевского театра "Колесо".

Также Паша пробовал себя в музыкальной сфере. Он участие в проекте "Фабрика звезд-3", однако победы там не получил.

Паша Ли об участии в "Фабрике звезд-3": смотрите видео онлайн

На "Фабрике" Пашу заметила Анастасия Приходько, которая сделала его своим "протеже" и с которой впоследствии спел "Твое сердце".



Паши Ли с Анастасией Приходько / Фото из фейсбука певицы

Также Павел занимался озвучкой и дубляжем. Его голос можно услышать в фильмах ''Гадкий Я 2'', "Оно", "Мыслями наизнанку" и других.

Незадолго до начала полномасштабного вторжения, был в роли ведущего на телеканале "Дом" в развлекательном шоу "День дома". По словам его матери, ему невероятно нравился этот вид деятельности. Актер также создал собственные курсы актерского мастерства.

Последний фильм с Павлом – "Мирный-21", зрители увидели уже после его смерти. Актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев в интервью Кино 24 после премьеры делился воспоминаниями о Паше Ли. По его словам, Павел был настоящим другом, очень светлым и талантливым человеком, что одной фразой, очень тактично, не касаясь личных границ поднять настроение и сделать атмосферу теплой. Режиссер также рассказал, как возник позывной Паши в фильме "Мирный-21" – "Осирис".

Он родом из Крыма. Паша очень любил Крым и египтологию. Когда мы придумывали его позывной, хотя в 2014 году это было редкостью, у нас как-то крымскотатарское название Асирес сошлась с названием Осирис – воином света. Так он стал "Осирисом",

– рассказывал режиссер.

Начало войны и волонтерство

С началом полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Павел не остался в стороне. В сети распространялась информация, что он служит в рядах территориальной обороны, однако это оказалось неправдой. Слухи были спровоцированы на основе его поста со съемок фильма "Мирный-21", посвященного подвигу Луганского пограничного отряда в 2014 году.

Павел не был военнослужащим, а посвятил себя помощи людям в сложное время. Он активно занимался волонтерской деятельностью, помогая гражданским и военным в зоне боевых действий, координировал сбор и раздачу гуманитарной помощи. Вместе с группой волонтеров в Ирпене реагировал на критические ситуации, помогал и развозил гуманитарную помощь пожилым людям, больным, многодетным семьям, которые остались в городе без возможности самостоятельно заботиться о себе и своих родных.

Пашу Ли убили российские оккупанты

5 марта 2022 года в волонтерский штаб поступила информация о входе российских военных в город. Из-за массированных обстрелов исчезла электроэнергия. Волонтеры вынужденно прекратили развозить гуманитарную помощь. Уже на следующий день должны были эвакуироваться. Утром перед выездом, Павел Ли, Ирина Мигитко и Тарас Мельник решили поехать в свои дома. К сожалению, им не было известно, что эту часть города уже оккупировали.

Тарас Мельник рассказал пресс-службе НСЖУ, что после поворота с улицы Университетской на улицу Пушкинскую их автомобиль обстреляли из стрелкового оружия. Российские военные подбежали к автомобилю, который врезался в дерево, угрожали автоматами и приказали раненым Ирине и Тарасу идти прочь. Раненого и залитого кровью Павла не дали забрать с места трагедии.



Расстрелянный автомобиль, в котором был Паша Ли / Фото Тараса Мельника

Только через 6 дней тело актера удалось разыскать и вывезти. Мама Мария Ли забрала его в Карпаты. 18 марта 2022 года Павла похоронили в городе Ворохта по всем христианским обычаям. Его смерть стала большой потерей для украинского культурного сообщества и всех, кто его знал.

Память о герое

Павел Ли оставил после себя яркий след в сердцах многих людей. Коллеги и друзья вспоминают его как талантливого актера, преданного друга и патриота. Память о Павле Ли живет в его творчестве и поступках, которые вдохновляют многих украинцев на борьбу за свободу и независимость. В Киеве в его честь переименован бывший переулок Московский. Мария Ли инициировала установление в Ирпене на месте трагедии мемориального знака в память о Павле. 6 июня 2022 года, по случаю Дня журналиста, волонтер был посмертно награжден орденом "За мужество" III степени.

Актер Максим Девизоров рассказывал, что скучает по Павлу, и после его смерти окончательно решил идти служить. Ежедневно, во время минуты молчания в 9:00 он вспоминает и молится за него.



Паша Ли и Максим Девизоров во время съемок фильма "Мирный-21" / Фото с фейсбука Павла

Ксения Мишина вспоминала Павла как очень крутого актера. Он был для нее не только другом, но и учителем, который всегда делился своим опытом и знаниями с другими.

Легендарная украинская актриса театра и кино Ада Роговцева на сцене почтила память актера Павла Ли. В память о нем коллеги вернули на театральную сцену спектакль "Будьте как дома". До полномасштабного вторжения Ли играл одну из главных ролей в этой постановке.

Он был мне другом. Он так следил, и когда у меня что-то получалось, он хватал меня на руки и так радовался, будто не знаю что. Когда не получалось, то он не говорил, что хорошо,

– отмечала Ада Роговцева.

Любимая девушка Романа – хореограф Эллона Биргер, рассказывала: "Вокруг Паши всегда собирался большой круг людей. Он умел найти подход к каждому, и есть много людей, которые могли бы сказать, что Паша – его родная душа. Он каждого умел чувствовать. Каждого по-разному и по-своему".

Паша Ли был не просто талантливым актером, но и человеком большого сердца. Он мог бы остаться в тылу, но выбрал помогать другим. Его жизнь оборвалась слишком рано, но память о нем – будет жить вечно.