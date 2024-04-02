Актер отреагировал на документальный фильм Мстислава Чернова в своем инстаграме. Алдошин сделал эмоциональное сообщение, где поблагодарил режиссера за такую ценную и тяжелую работу.

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Павел Алдошин о "20 дней в Мариуполе"

В своем посте он отметил, что поражен поступком режиссера фильма Мстислава Чернова, который оставался в Мариуполе под оккупацией и продолжал документировать преступления России.

Даже после увиденного на этой войне, твой фильм, поступок, взгляд меня поразил, господин режиссер. До этого дня я говорил, что мы начнем пересматривать отношения с восточным соседом лет через 300. Но ты меня убедил – через 500, не раньше. Это тяжело. Это так флэшбечит, что ты вспоминаешь все сожженные города и села, которые пришлось пройти за эти два года,

– написал Павел Алдошин.

Актер считает, что все должны посмотреть документальный фильм "20 дней в Мариуполе", чтобы рассказать обо всем, что происходит в Украине, своим детям и внукам, чтобы те смогли передать эту историю дальше своим потомкам.

Поклон всем собратьям и посестрам за эти 86 дней Мариупольского котла. Честь и уважение всем павшим в этой мясорубке, иначе не назовешь. Азов – сталь. Смотреть. Пересказывать детям и внукам, чтобы те своим – детям и внукам. Пусть Господь хранит Украину,

– добавил Павел.

К слову, Павел Алдошин также защищает Украину и с первых дней большой войны отказался от мирной жизни, чтобы бороться за нашу свободу с оружием в руках.

"20 дней в Мариуполе" – украинский оскароносный фильм: о чем лента

Журналисты из команды Associated Press стали последними международными корреспондентами, которые работали в окруженном Мариуполе. Они продолжили собирать материал в зоне осады и фиксировали ужасные сцены этой войны, которые впоследствии смогли показать на весь мир и получить Оскар за эту работу.

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Трагические случаи с детьми, массовые захоронения, разрушенные роддома и другие ужасы, совершенные российскими преступниками – всю эту правду увидели все благодаря Мстиславу Чернову и его команде.