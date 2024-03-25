Мне это просто мешает, – известный актер-военный откровенно признался, что чувствует к россиянам

Павел Алдошин – известный украинский актер, сыгравший в фильме "Снайпер. Белый ворон". Он с первых дней полномасштабного вторжения активно служит в ВСУ.

Актер откровенно признался, что чувствует к россиянам на фронте. А также рассказал, что повлияло на его решение взять в руки оружие и пойти воевать уже с самого начала большой войны.

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Павел Алдошин рассказал, что чувствует к россиянам

По словам военного, он не чувствует ничего к оккупантам, поскольку это "также привлечение себя к процессу". Однако Алдошин признается, наступит день, когда ему придется почувствовать сожаление к ним. Однако это произойдет лишь на съемках, когда нужно будет оправдать действия его персонажа.

Ничего не чувствую. Я даже жалости к ним не хочу чувствовать, потому что это также вовлечение себя в процесс. Знаете, когда я буду чувствовать к ним жалость? Когда буду работать над ролью, где будет нужно оправдать поступки моего прототипа. Сейчас мне как человеку, который на фронте делает то, что он делает, мне это просто мешает,

– поделился Алдошин.

Павел Алдошин воюет с начала большой войны: как принял решение

Незадолго до начала большой войны Павел Алдошин сыграл роль добровольца в фильме "Снайпер. Белый ворон", а после 24 февраля 2022 года он сам взял в руки оружие. Поэтому актер признался, повлияло ли участие в съемках фильма на его решение пойти воевать.

По сюжету Николай, бывший экопоселенец и пацифист из Донецкой области, до весны 2014 года жил в гармонии с природой в своей собственноручно созданной землянке, как можно дальше от цивилизации. Однако российские оккупанты захватили его землю, убили жену и разрушили все, что он имел. Это заставило мужчину стать снайпером.

"Снайпер. Белый ворон": смотрите онлайн трейлер фильма

Этот персонаж имеет реального прототипа – Николая Воронина из Горловки, который также был экологическим активистом и учителем математики, жил вместе со своей женой в "норе" и ухаживал за животными. Однако после того, как оккупанты совершили надругательство над его товарищем в 2014 году, Николай решил защищать Украину и стал одним из "киборгов", которые обороняли Донецкий аэропорт.

Главную роль в фильме исполнил Павел Алдошин. Он объяснил, повлияло ли участие в фильме на его решение отправиться на фронт.

Думаю, решение защищать свою страну я принял значительно раньше, чем состоялись съемки фильма. Я живу так, что то, что мне интересно, – я уже умею, куда мне интересно было бы попасть – я уже там был... То есть фантазия – это мой основной профессиональный инструмент,

– признался Павел.

Однако актер также рассказал, что тот опыт, который он получил на съемках, сегодня помогает ему на фронте защищать Украину от врага.