Актер Алдошин поставил на место Фарион: "Делать замечания относительно языка может только военный"

Павел Алдошин является одним из тех известных украинских актеров, которые сменили съемочные площадки на фронт и оружие ради победы Украины. Артист, который сейчас служит в рядах Вооруженных сил Украины, высказался на тему русского языка.

Ранее Алдошин возмутился из-за слов Ирины Фарион, которая высказала негативное мнение о воинах, которые разговаривают на русском языке. А теперь Павел объяснил, какие языковые правила существуют на фронте и почему их важно соблюдать.

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Павел Алдошин высказался по языковому вопросу

Он отметил, что делать замечания военному по языку может только военный.

Я бы хотел еще раз подчеркнуть, что делать замечания военному относительно языка может только военный. Поверьте, на фронте также есть правила и существует языковой вопрос,

– сказал Павел.

Однако, заметил, что все зависит от ситуации. В зонах, когда они очень близко к россиянам – вопрос языка становится еще более актуальным, чем в других случаях. По словам Алдошина, можно даже потерять жизнь, если не уметь общаться на государственном языке.

Ночью очень плохо разобрать в тепловизоре или ночнике, это украинец или кацап. Но если он разговаривает на украинском и так, как мы должны это слышать, то мы понимаем. Если же на кацапском, то здесь вопрос – 50/50,

– пояснил он.

Ирина Фарион о русскоязычных военных

Бывший народный депутат Ирина Фарион заявила, что не может назвать украинцами русскоязычных военных, в частности бойцов бригады Азов. Тогда украинские пользователи социальных сетей резко отреагировали на ее заявление. Среди них также был украинский актер, который сейчас находится на службе в ВСУ, Павел Алдошин.

Относительно языка в армии, хочу сказать, что это очень низко. Что это крайне... позор. Какая-то женщина, которая очень грамотно знает украинский язык, сидит во Львове, пьет из чашки свой кофе. Я вас прошу – заткнитесь и оставьте украинский язык в армии исключительно военным,

– сказал Алдошин.

Павел Алдошин перешел на украинский во время работы в фильме: о какой ленте идет речь

Павел Алдошин признает, что перешел на украинский язык во время съемок в фильме "Снайпер. Белый ворон", где актер сыграл главную роль. Основной мотивацией стала фраза режиссера: "Основная задача актера – это быть в кадре убедительным".

Я никогда не чурался языка, начинал разговаривать через какие-то приколы, разные диалекты наших регионов. Меня это увлекало, и постепенно вырисовывалось в собственный говор, если можно так сказать,

– поделился Алдошин.

Фильм "Снайпер. Белый ворон" базируется на реальной истории экопоселенца и учителя из Горловки, который после оккупации своего города в 2014 году присоединился к добровольческому батальону.

"Снайпер. Белый ворон": смотрите онлайн трейлер фильма

Он мечтает о жизни в мире и гармонии с природой, но на Донбассе начинается война. Главный герой, который имеет острое чувство справедливости, отказывается мириться с беззаконием и становится украинским добровольческим снайпером.