Педро Паскаль стал звездой в 47 лет: малоизвестные факты об удивлении актера

Педро Паскаль сыграл главную роль в сериале The Last of Us и, буквально, стал звездой этого сезона. Что известно об актере – узнайте неожиданные факты из жизни, которые могут вас удивить.

Педро стал широко известен благодаря роли принца Оберина Мартела в четвертом сезоне "Игры престолов", Хавьера Пеньи в сериале "Нарко", а также космического охотника во вселенной "Звездных войн". В 2023 году сыграл в сериале по мотивам одноименной игры The Last of Us, принесшей ему мировое признание.

Смотрите также Вся правда о Брендане Фрейзере: 9 малоизвестных фактов из жизни, которые вас шокируют

Известно, что Педро переехал из Чили, когда ему было всего несколько месяцев, и сказал, что в детстве над ним "много издевались". Больше необычных фактов о Педро Паскале узнайте в материале Кино 24.

7 фактов о жизни Педро Паскаля, которые вы могли не знать

У него было тяжелое детство

Педро Паскаль в детстве имел трудную жизнь. Он родился в Чили, а когда ему было девять месяцев, его семья переехала в Данию. Он рос в Калифорнии, где сталкивался с обидами и насмешками. После окончания школы, Педро переехал в Нью-Йорк, чтобы начать свою актерскую карьеру. Тогда он узнал, что его мать покончила жизнь самоубийством.

В честь матери Паскаль взял ее девичью фамилию

Чтобы почтить ее память, Педро сменил фамилию Бальмаседа на девичью фамилию матери Паскаль. "Ни один из моих успехов не был бы реальным, если бы не он", – говорил Педро.

По словам актера, она всегда оказывала невероятную поддержку и никогда не являлась сценической мамой. "Мне всегда казалось, что она знает что-то, чего я не знаю", – вспоминает актер.

Педро Паскаль и его мать / UNILAD

Раньше он был конкурентоспособным плавником

Паскаль был достаточно опытным плавником в детстве, участвуя в чемпионатах штата Техас, когда ему было 11 лет. Но в подростковом возрасте он отказался от спорта в пользу уроков драмы.

Когда Vanity Fair спросили, будет ли он когда-нибудь снова заниматься плаванием, Паскаль сказал, что сейчас слишком ленив для этого.

Паскаля 10 раз увольняли с работы, когда он был официантом Когда Паскаль был начинающим актером, он работал еще и официантом, чтобы сводить концы с концами. В тот период своей жизни он вспоминает с ужасом. Николас Кейдж повлиял на карьеру Педро Паскаля На карьеру Педро Паскаля влияло немало людей. Один из них – это Николас Кейдж. "Индиану Джонс" он любил в течение длительного времени, но именно Кейдж был для него величайшим образцом в актерском искусстве. По словам Педро, "Я являюсь величайшим фанатом Николаса Кейджа. Все мои представления об актерстве связаны с ним". В 2020 году они вместе сыграли в фильме "Невыносимая тяжесть огромного таланта". Педро Паскаль и Николас Кейдж / Lionsgate Кстати говоря Интересные факты о сериале The Last of Us, о которых вы не знали

Получил первую главную роль почти в 40 лет

Долго Паскаль долго получал лишь второстепенные роли, однако актерскую карьеру он начал еще в юности, играя в театре в Нью-Йорке. Его дебют в кино прошел в 1999 году. Вопреки тому, что он появлялся на экране в эпизодических ролях, Паскаль сумел обрести популярность благодаря своему участию в громком сериале "Игра престолов", где сыграл у всего семи сериях.

Педро Паскаль в "Игре престолов" / HBO

Однако главную роль актер получил только в 2015 году, когда ему исполнилось около 40 лет. Это был фильм ужасов "Кровосасывающие подонки". Проект не был успешным в прокате, зато собрал неплохие рейтинги среди критиков и зрителей. Следующей заметной работой Паскаля стала роль в сериале "Мандалорец" в 2019-2022 годах. И принесший больше всего славу сериал – это экранизация игры "Последние из нас".

Педро играл в The Last of Us, несмотря на запрет сценариста сериала

Хотя то, что сериал The Last of Us был основан на одноименной компьютерной игре, шоураннер Крейг Мэйзин запретил актерам играть в нее до начала съемок. Однако Педро Паскаль признал в своем интервью, что почти сразу же нарушил этот запрет. Он не сумел пройти игру до конца и застрял на одном из уровней. "Мои племянники наблюдали, как я играю, и наконец-то взяли это в свои руки", – рассказал Педро.

Педро Паскаль в сериале "Последний из нас" / HBO

The Last of Us: что известно о 2 сезоне сериала

The Last of Us – первый американский постапокалиптический драматический HBO, базирующийся на видеоигре. За основу сериала Нил Дракманн взял популярную видеоигру The Last of Us, разработанную компанией Naughty Dog. По сюжету 14-летняя девочка Элли остается одна и выживает после пандемии церебральной инфекции, когда ее родители умирают во время вспышки болезни. Защитником главной героини выступит безжалостный контрабандист Джоэл. Он будет пытаться вывезти ребенка из репрессивной карантинной зоны. Вместе главным героям придется преодолеть немало трудностей и пересечь США, утопающие в постапокалиптической разрухе.

Смотрите также The Last of Us превзошел "Дом Дракона": все, что известно о 2 сезоне сериала

Второй сезон будет развиваться в соответствии со следующей одноименной игрой. Мы в этом уверены, ведь финал сезона завершился финалом первой игры. Кроме того, Мейзин дополнил, что Part II может получить более одного сезона.

Во второй игре Элли на пять лет старше, однако Белла Рамзи продолжит играть ее роль и подавно – сейчас актрисе как раз 19 лет. Во время пресс-конференции режиссер, продюсер и сценарист сериала Крейг Мэйзин пошутил о том, что Белла сейчас находится в "экспериментальном процессе" подготовки к роли взрослой Элли, который заключается в "выкуривании шести пачек сигарет в день на диете из неразбавленного виски и испорченной говядины".

Неизвестно, вернется ли в свою роль Педро Паскаль. Ведь The Last of Us Part II в большинстве своем фокусируется на Элли, ее партнерке Дине и новом персонаже по имени Эбби Андерсон. Вероятно, он все-таки появится в первом эпизоде или воспоминаниях.

The Last of Us 1 сезон: смотрите трейлер