Первой украинкой, которая получила Оскар, стала Варвара Каринская. Читайте в материале, чем она занималась и с кем из выдающихся исторических фигур удалось поработать женщине.

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Варвара Каринская – первая украинка, которая получила Оскар

Варвара Каринская получила признание за лучший дизайн костюмов к фильму "Жанна д'Арк". Она поражала зрителей, одевая актеров в балетные пачки.



Первая украинка, которая получила Оскар / Фото из сети

Ее творческий путь начался в Харьковском университете. Работая с великими мастерами, такими как Сальвадор Дали и Марк Шагал, Каринская создавала изящные образы. В частности, она совершила своеобразную революцию в балетной моде. В Соединенных Штатах ее называли "Шекспиром костюма", потому что от нее зависела половина успеха любого спектакля.

На фото можно увидеть юбку, которую создала Каринская для постановки "Western Symphony" в New York City Ballet.



Костюмы, которые создавала Варвала Каринская / Фото из сети

Работа над костюмами для фильма "Жанна д'Арк": что известно

Сначала Каринская не очень хотела работать над проектом. Кроме того, вокруг исполнительницы главной роли возник скандал – мир узнал об измене Ингрид Бергман, поэтому он не был готов принимать ее в роли святой Жанны. Однако феномен Каринской проявил себя и в этом случае.

Дизайнер пересмотрела подход к костюмам, отказалась от шелковых образов, запланированных для главной героини, углубилась в изучение истории и даже посетила родину Жанны д'Арк. Новые костюмы для персонажей дизайнер шила вручную, результат поразил всех.



Ингрид Бергман в фильме "Жанна д'Арк" / Кадр из фильма

Одежда получилась настолько аутентичной, что даже сами актеры начали рассматривать своих героев совсем по-другому. Усилия Каринской дали свои плоды: фильм получил 9 Оскаров, среди которых была награда для самого дизайнера – за лучшие костюмы. Это была первая награда Оскара, которую получила украинка.