О киевлянах и начале войны: украинский сериал "Первые дни" выйдет на Netflix в 19 странах мира

Украинский сериал "Первые дни" (Those Who Stayed) готовится к премьере Netflix. Он выйдет сразу в 19 странах: в Украине, Польше, Чехии, Венгрии, Румынии, Молдове, Словакии, балтийских и балканских странах.

Запуск сериала намечен на 1 ноября. Кроме этого киностудия FILM.UA опубликовала трейлер сериала.

Смотрите также 5 английских фильмов о спорте, которые не оставят вас равнодушными

Украинский сериал "Первые дни" выйдет на Netflix

Авторы художественного сериала "Первые дни" вдохновлялись реальными историями киевлян, оставшихся в столице в течение февраля-марта 2022 года. Это были обычные люди, оказавшиеся в чрезвычайных, ужасных обстоятельствах, но все равно сохранившие свое достоинство, любовь к своим близким и веру в будущее.

"Сериал будет доступен для просмотра на Netflix в Украине и нескольких европейских странах (...). Это историческое событие, когда украинский проект получает возможность премьеры на стреминговой платформе и в нескольких странах одновременно. Кроме того, более чем в 12 странах, таких как Исландия, Австралия и Франция, сериал также покажут на национальных телеканалах", – сообщила пресс-служба сериала.

Кадр из сериала "Первые дни" / FILM.UA Group

Известно, что украинские зрители также смогут посмотреть его на телеканале "1+1" в следующем году.

По словам Екатерины Вишневской, директора по развитию и копродукции FILM.UA Group и продюсерки проекта, "Первые дни" стал самым масштабным совместным производством с другими странами с февраля 2022 года. К тому же это первый украинский проект, фактически заказавший иностранные каналы, которые и покажут его именно на украинском.

На первых этапах разработки проекта к FILM.UA Group присоединились копродюсеры телеканалы из Швеции (SVT), Норвегии (NRK) и Финляндии (YLE). Мировым дистрибьютором является германская компания Red Arrow Studios International, с которой проект разрабатывался еще на этапе создания сценариев.

Сюжет и трейлер сериала "Первые дни"

"Первые дни" – это шесть историй от шести режиссеров, которых объединила своей идеей шоуранер сериала Анастасия Лодкина. В проекте приняли участие талантливые украинские художники, такие как Алексей Есаков и Тала Пристаецкая, работавшие над сериалом "Крепостная", Артем Литвиненко – автор идеи и режиссер сериала "Нюхач", Валентин Шпаков – автор "Первых ласточок", и Павел Остриков "Ты – космос". Для Кати Царик, автора многочисленных видеоклипов, концертных шоу и короткометражек "Обними меня", этот проект стал ее первой полноформатной работой.

Каждый эпизод "Первых дней" – это художественный минифильм, вдохновленный реальными событиями, а некоторые персонажи имеют прототипы в реальной жизни:

Ольга, которая с детьми вынуждена жить в одном доме с двумя мужчинами – нынешним и бывшим.

Максим остался работать в зоопарке, где его застала война.

Бездомный, который живет в машине и оказывает помощь местному ТРО.

Мальчик Егор в своем воображении сбивает ракеты.

Немец Клаус приезжает в Киев, чтобы забрать девушку, но оказывается среди волонтеров и приобщается к их работе.

Легенда украинской эстрады, прототипом которой стал Андрей Данилко, проводит утесы из своей киевской квартиры и становится вдохновением для миллионов.

Украина сейчас в центре внимания мира и иностранной аудитории интересно узнать, что происходит с нами, не только из новостей, а на более глубоком уровне. Именно формат художественного сериала позволяет глубже почувствовать нашу боль и надежду — и соотнести себя с обычными украинцами.

– рассказала Анна Елисеева, продюсер проекта.

Проект уже собрал поддержку на ведущих фестивалях, таких как TV Drama Vision, Helsinki Script, Conecta FICTION, Nordic Script, Content Budapest, Serial Killer, Oslo Series Day.

Этот сериал создан при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Кадр из сериала "Первые дни" / FILM.UA Group