Сериал "Первые ласточки" возвращается с новым сезоном: кто из звезд пополнил актерский состав

Культовый украинский сериал "Первые ласточки" возвращается на экраны с долгожданным продолжением под названием "Первые ласточки. Новая реальность". Создатели проекта уже назвали первые имена звездных актеров, которые присоединятся к любимой команде в третьем сезоне.

Как сообщает "Новый канал", революционный украинский проект "Первые ласточки. Новая реальность" официально возвращается с третьим сезоном. Его премьера запланирована на февраль 2027 года.

К легендарной команде, в которую входят Максим Девизоров, Александр Рудинский, Максим Самчик, Таисия-Оксана Щурук, Полина Носихина и Виктория Литвиненко, присоединяется немало новых лиц. Создатели начали постепенно раскрывать обновленный актерский состав и уже представили первых трех актеров.

Кто сыграет в новом сезоне "Первых ласточек"

Первым новичком проекта стал Сергей Кисель, на счету которого более 60 ролей, в том числе в фильме "БожеВільні" и сериале "Тиха Нава". Актер признался, что сначала считал свои шансы попасть в сериал минимальными.

Когда я узнал о продолжении, первая мысль была: вот было бы круто сняться в таком проекте. Я всегда говорю себе: твое будет твоим. И вот я здесь! Это будет просто крутой сезон!

– сказал Сергей.

Сергей Кисель сыграет в новом сезоне "Первых ласточек" / Фото "Нового канала"

Еще одной звездой сезона стала Карина Химчук, обладательница премий "Золотая Дзига" и "КИНОКОЛО" за главную роль в драме "Ты меня любишь?". В новом сезоне она воплотит образ парамедика.

Мне страшно играть эту героиню, потому что она – парамедик, а это колоссальная ответственность и очень серьезная тема. Только что радость улетучилась, я спросила себя: а как мне вообще это сыграть?

– призналась актриса.

Карина Химчук вошла в актерский состав "Первых ласточек" / Фото "Нового канала"

Также к актерскому составу присоединился Павел Текучев, известный по ролям в военном триллере "КИЛЛХАУС" и комедии "Когда ты выйдешь замуж?". Актер подчеркнул, что работа над этой картиной – это большая ответственность перед уже сформировавшейся командой.

Думаю, каждый актер современной индустрии мечтает работать с материалом такого высокого качества. В целом это была смесь счастья, ответственности и даже некоторого восторга, потому что мне очень нравится моя роль, и я регулярно о ней думаю, постоянно остаюсь в контакте с этим материалом,

– отметил Павел Текучев.

Павел Текучев снимется в "Первых ласточках" / Фото "Нового канала"

Кстати, мы уже писали о других громких украинских кинопремьерах и анонсах новых проектов, которые готовятся к выходу на телевидении и стриминговых платформах.