Их просто не узнать: какими были первые роли актеров, которые стали настоящими легендами

Даже самые популярные актеры с чего-то начинали. У каждой звезды, которая сегодня имеет армию поклонников, была своя первая роль.

Так, Анджелина Джоли, Дженнифер Энистон и другие знаменитости снимались в фильмах, которые не принесли им бешеной популярности, но дали первый актерский опыт. В материале 24 Канала со ссылкой на публикации Нового канала рассказываем о первых ролях легендарных актеров.

Какими были первые роли самых популярных мировых актеров?

Когда-то настоящие киноманы просматривали эти ленты и даже представить не могли, что актеры, которые играли в этих фильмах или сериалах, впоследствии станут настоящими легендами кинематографа. Для кого-то это были первые главные роли, для кого-то – второстепенные, но все они подарили актерам самое ценное – первый опыт, который не всегда остается в их сердцах и сердцах самых горячих поклонников.

Сегодня они снимаются в самых успешных и кассовых лентах. Однако именно первые роли дали им тот опыт, который сформировал их такими, какими они есть сейчас. Среди самых популярных актеров и их ранних ролей – такие:

Дженнифер Энистон – "Моллой"



Дженнифер Энистон в сериале "Моллой" / Постер сериала

Уилл Смит – "Где находится день?"

Джонни Депп – "Кошмар на улице Тюрем"



Джонни Депп в фильме "Кошмар на улице заключенных" / Кадр из фильма

Кейт Уинслет – "Небесные создания"

Брэд Питт – "Хичкок"

Анджелина Джоли – "Киборг 2"



Анджелина Джоли в фильме "Киборг 2" / Кадр из фильма

В этих лентах они еще совсем юные, и их трудно узнать, сравнивая их с современным образом знаменитостей. Однако уже тогда сквозь призму экрана невооруженным глазом было видно их актерский талант, харизму и большую работу над собой, которая в конце концов привела их к тому успеху, который они имеют сегодня.