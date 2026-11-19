72-летний Пирс Броснан, сыгравший агента 007 в четырех фильмах, публично поздравил Роберта Паттинсона с новой ролью. Актер опубликовал теплое обращение в инстаграме, в котором выразил уверенность, что его младший коллега прекрасно справится с культовым персонажем.

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Дорогой Роберт, добро пожаловать в мир Бонда. Ты будешь непревзойденным, – написал Броснан.

Он также вспомнил, как они вместе работали над романтической драмой "Помни меня" в 2010 году. Тогда Паттинсон еще ассоциировался прежде всего с вампиром Эдвардом Калленом из "Сумерек".

Броснан отметил, что с удовольствием следил за карьерой младшего коллеги и его профессиональным ростом.

"Наслаждайся этим приключением", – добавил актер.

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Интересно, что еще в сентябре Броснан предполагал, что новым Бондом станет малоизвестный актер. Тогда он отказался называть фаворитов, пошутив, что жена запретила ему лишний раз высказываться на эту тему.

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Теперь же бывший агент 007 не скрывает своего восторга выбором студии. Осталось выяснить, сможет ли Паттинсон так же легко покорить зрителей, как его легендарный предшественник.

Ранее к новому Джеймсу Бонду обратился другой актер, который сыграл агента 007 еще в 1960-х годах.