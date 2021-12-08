По книге Кузьмы Скрябина: презентовали яркий постер фильма "Я, "Победа" и Берлин"

В сети показали постер-тизер фильма "Я, "Победа" и Берлин" по мотивам произведения Кузьмы "Скрябина". На постере изображены главные герои ленты.

Одна из долгожданных премьер 2022 года – фильм "Я, "Победа" и Берлин" по мотивам одноименной книги Андрея Кузьменко. На днях создатели презентовали яркий тизер-постер ленты в тематике кинокартины.

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На постере изображены главные герои фильма: сам Кузьма с гитарой, стоящий сверху на желтом стареньком автомобиле "Победа", и Бард за рулем.

Романтика 90-х, спонтанное путешествие и рок-н-ролл: встречайте тизер-постер фильма "Я, "Победа" и Берлин", снятого по мотивам повести Кузьмы Скрябина!

– написали авторы под фото.



Постер "Я, "Победа" и Берлин" / Фото из инстаграма авторов фильма

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"Удастся ли Кузьме с Бардом доехать до Берлина и обменять желтую бестию на шестисотый "Мерс"? Они преодолеют 2000 километров, будут без конца заводить "Победу", будут ходить на рейвы, отбиваться от рейдеров, искать красные колготки и свое истинное предназначение", – добавили создатели ленты.

Также стало известно, когда состоится премьера долгожданного фильма – уже 24 марта 2022 года "Я, "Победа" и Берлин" выйдет на больших экранах.

Главное о "Я, "Победа" и Берлин"

Лента снята по мотивам одноименной повести Андрея Кузьменко. Она расскажет историю начинающего музыканта Кузьмы. Вместе с другом Бардом он отправляется в Берлин за три дня до концерта. Там они хотят обменять старую "Победу" у коллекционера на шестисотый "Мерс". Кузьма обещает жене вернуться с новой машиной, а ребятам – успеть на выступление. Но не все идет по плану – ребят ждут безумные приключения.

Одной из основных идей фильма – воссоздать атмосферу 90-х годов и погрузить в нее зрителей. Они увидят главные атрибуты того времени: сплошной деним, цветные бомберы, рубашки в клетку, длинные плащи, очки и красные колготки.

"Я, "Победа" и Берлин" – объединит поклонников творчества Кузьмы, ведь в кинокартине будут использованы каверы на его наиболее популярные песни.

"Я, "Победа" и Берлин" 2022: смотрите трейлер

Текст публикации создателей фильма

Романтика 90-х, спонтанное путешествие и рок-н-ролл: встречайте тизер-постер фильма "Я, "Победа" и Берлин", снятого по мотивам повести Кузьмы Скрябина!

Удастся ли Кузьме с Бардом доехать до Берлина и обменять желтую бестию на шестисотый "Мерс"?

Они преодолеют 2000 километров, без конца будут заводить "победу", ходить на рейвы, отбиваться от рэкетиров, искать красные колготки и свое истинное предназначение.

Приходите в кинотеатры 24 марта 2022 года и отрывайтесь вместе с героями.