Победительница проекта "Холостяк" Инна Белень в эфире "Нового канала" назвала лучший романтический фильм, передает 24 Канал. Для нее это "Дневник памяти" – американская романтическая драма 2004 года, основана на одноименном романе Николаса Спаркса. Режиссером выступил Ник Касаветис.

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Что известно о фильме "Дневник памяти"

События ленты начинаются в доме престарелых, где мужчина читает из дневника романтическую историю Элли – женщине, которая страдает от болезни Альцгеймера и потеряла память.

Рассказ переносит зрителя в 1940-е годы. Молодой парень из рабочего класса, Ной, влюбляется в Элли девушку из богатой семьи. Несмотря на социальные барьеры и недовольство родителей, они проводят вместе незабываемое лето, наполненное приключениями и романтикой. Однако после окончания лета их дороги расходятся.

Впоследствии их судьбы разделяет Вторая мировая война. Элли уже помолвлена с бизнесменом, и вдруг она узнает, что Ной восстановил старый дом, в котором они мечтали жить вместе. Она решает отыскать бывшую любовь.

"Дневник памяти": смотрите трейлер онлайн

История развивается параллельно в двух временных линиях: в прошлом, где отражена борьба Элли и Ноя за свою любовь, и в настоящем, где пожилой мужчина читает этот дневник женщине.

Фильм получил смешанные отзывы критиков, но стал культовым среди зрителей, особенно поклонников романтических историй. Саундтрек и химия между главными актерами получили высокие оценки.

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