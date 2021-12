Поцелуи Кэрри и Мистера Бига, и объятия Стэнфорда: вышел полный трейлер "Секс в большом городе"

12:49

Все поклонники известного сериала "Секс в большом городе" пребывают в сладком ожидании перед Новым годом? А все потому, что уже 9 декабря в сервисе HBO Max состоится премьера обновленного сериала с участием трех главных героинь. Сейчас показали в сети полный трейлер "перезапуска" под названием And Just Like That.