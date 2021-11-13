В ролике видно, как главные героини в роскошном и дорогом наряде позируют перед камерами, интригуют диалогами в парке, дома, за рабочим столом. Кажется, что Кэрри Брэдшоу записывает собственный подкаст на радио, а Миранда продолжает карьеру адвоката.

​Если вы пропустили Как в старые времена, – Мистер Биг показал неожиданное фото в постели с Сарой Джессикой Паркер

Поклонников и дальше интересует, будет ли Керри с мужчиной мечты, или они все-таки расстанутся? Возможно, нам немного больше деталей покажут в трейлере, который стоит ожидать через неделю – две.

"Секс в большом городе" 2021: смотрите тизер к перезапуску сериала

Что известно о перезапуске "Секса в большом городе"

  • В начале июля в Нью-Йорке стартовали съемки продолжения культового сериала 2000-х "Секс в большом городе". На официальной инстаграм-странице перезапуска появился первый официальный кадр из фильма;
  • Позже появились еще новые фото с 50-летними жительницами Манхэттена – Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон и Кристин Дэвис – в стильных образах;
  • Сценарий продолжения "Секса в большом городе", который "слили" в сеть, ставит жирную точку в отношениях Кэрри Брэдшоу и Мистера Бига;
  • Мистер Биг появился на съемках перезапуска "Секса в большом городе";
  • Сара Джессика Паркер и Крис Нот показали совместные романтические фото;
  • Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис представили на съемочной площадке сериала "Секс в большом городе" (And Just Like That) нового члена команды – актрису Николь Ари Паркер, которая, по слухам, заменит Саманту.

Что известно о сериале "Секс в большом городе"

Это американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом. Эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов. Перезапуск "Секса в большом городе" снимают под руководством Майкла Патрика Кинга. Он будет иметь 10 эпизодов. В новом шоу неожиданно появился Мистер Биг. Все поклонники следят за тем, как развивается любовная линия с ним и Кэрри Брэдшоу.