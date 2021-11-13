У ролику видно, як головні героїні у розкішному та дорогому вбранні позують перед камерами, інтригують діалогами у парку, вдома, за робочим столом. Здається, що Керрі Бредшоу записує власний подкаст на радіо, а Міранда продовжує кар’єру адвокатки.

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Шанувальників й надалі цікавить, чи буде Керрі з чоловіком мрії, чи вони все-таки розлучаться? Можливо, нам трішки більше деталей покажуть у трейлері, який варто очікувати через тиждень-два.

"Секс і місто" 2021: дивіться тизер до перезапуску серіалу

Що відомо про перезапуск "Сексу і міста"

На початку липня у Нью-Йорку стартували зйомки продовження культового серіалу 2000-х "Секс і місто". На офіційній інстаграм-сторінці перезапуску з’явився перший офіційний кадр із фільмування;

Пізніше з’явилися ще нові фото із 50-річними мешканками Мангеттена – Сарою Джессікою Паркер, Синтією Ніксон та Крістін Девіс – у стильних образах;

Сценарій продовження "Сексу і міста", який "злили" в мережу, ставить жирну крапку в стосунках Керрі Бредшоу та Містера Біга;

Містер Біг з’явився на зйомках перезапуску "Сексу і міста";

Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот показали спільні романтичні фото;

Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс представили на знімальному майданчику серіалу "Секс і місто" (And Just Like That) нового члена команди – актрису Ніколь Арі Паркер, яка, за чутками, замінить Саманту.