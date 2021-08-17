Сара Джессіка Паркер ще більше підігріває цікавість глядачів до "Сексу й міста" і днями у своєму інстаграмі зірка поділилася світлинами, на яких зібрались усі головні героїні перезапуску.

До теми Як у старі часи, – Містер Біг показав несподіване фото в ліжку із Сарою Джессікою Паркер

На опублікованих фото зірки обіймаються, усміхаються, фотографуються в різних ракурсах.

Я б усю ніч підспівувала з цим тріо пісні про кохання 70-х,

– підписала фото Сара Джессіка Паркер.



Головні героїні "Сексу і міста" / Фото з інстаграму Сари Джессіки Паркер



Головні героїні "Сексу і міста" / Фото з інстаграму Сари Джессіки Паркер

Раніше шанувальники були неабияк стурбовані. У мережі говорили, що Саманта загине в шоу, можливо, помре від COVID-19.

COVID-19 очевидно, буде частиною сюжетної лінії, тому що це місто, в якому живуть персонажі. Як це змінило відносини, коли друзі зникли? Я дуже вірю, що автори глибоко зануряться в цю тему,

– сказала Сара Джессіка Паркер виданню Vanity Fair.

Еван Клайн в тіктоці опублікував відео, як він проходить повз знімального майданчика "Сексу і місто", де всі одягнені у чорне вбрання. На його думку, творці шоу такий чином заберуть персонажа Кім Кетролл.

Я йшов вулицею Нью-Йорка, побачив величезний натовп і зрозумів, що вони знімають сцену для "Сексу і міста". Всі були одягнені у чорне. Це на похорон Саманти?

– зазначив він.



Зйомки "Сексу і міста" / Скриншот з відео Евана Клайна в тіктоці

Якщо Саманта відмовилась від шоу, то залишились б просто три головні героїні – так думали і вірили глядачі, допоки не з’явилося фото, на якому зображено нову актрису Ніколь Арі Паркер.

Сьогодні ми ще більша і щаслива команда. Так солодко з нашими новими акторами та членами сім’ї,

– підписала фото Сара Джессіка Паркер.



Ніколь Арі Паркер / Фото з інстаграму Сари Джессіки Паркер

Ніколь Арі Паркер зіграє Лізу Тодд Векслі, мати трьох дітей і документалістку з Парк-авеню.

Що відомо про перезапуск "Сексу і міста"