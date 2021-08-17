Сара Джессіка Паркер ще більше підігріває цікавість глядачів до "Сексу й міста" і днями у своєму інстаграмі зірка поділилася світлинами, на яких зібрались усі головні героїні перезапуску.
До теми Як у старі часи, – Містер Біг показав несподіване фото в ліжку із Сарою Джессікою Паркер
На опублікованих фото зірки обіймаються, усміхаються, фотографуються в різних ракурсах.
Я б усю ніч підспівувала з цим тріо пісні про кохання 70-х,
– підписала фото Сара Джессіка Паркер.
Головні героїні "Сексу і міста" / Фото з інстаграму Сари Джессіки Паркер
Головні героїні "Сексу і міста" / Фото з інстаграму Сари Джессіки Паркер
Раніше шанувальники були неабияк стурбовані. У мережі говорили, що Саманта загине в шоу, можливо, помре від COVID-19.
COVID-19 очевидно, буде частиною сюжетної лінії, тому що це місто, в якому живуть персонажі. Як це змінило відносини, коли друзі зникли? Я дуже вірю, що автори глибоко зануряться в цю тему,
– сказала Сара Джессіка Паркер виданню Vanity Fair.
Еван Клайн в тіктоці опублікував відео, як він проходить повз знімального майданчика "Сексу і місто", де всі одягнені у чорне вбрання. На його думку, творці шоу такий чином заберуть персонажа Кім Кетролл.
Я йшов вулицею Нью-Йорка, побачив величезний натовп і зрозумів, що вони знімають сцену для "Сексу і міста". Всі були одягнені у чорне. Це на похорон Саманти?
– зазначив він.
Зйомки "Сексу і міста" / Скриншот з відео Евана Клайна в тіктоці
Якщо Саманта відмовилась від шоу, то залишились б просто три головні героїні – так думали і вірили глядачі, допоки не з’явилося фото, на якому зображено нову актрису Ніколь Арі Паркер.
Сьогодні ми ще більша і щаслива команда. Так солодко з нашими новими акторами та членами сім’ї,
– підписала фото Сара Джессіка Паркер.
Ніколь Арі Паркер / Фото з інстаграму Сари Джессіки Паркер
Ніколь Арі Паркер зіграє Лізу Тодд Векслі, мати трьох дітей і документалістку з Парк-авеню.
Що відомо про перезапуск "Сексу і міста"
- На початку липня у Нью-Йорку стартували зйомки продовження культового серіалу 2000-х "Секс і місто". На офіційній інстаграм-сторінці перезапуску з’явився перший офіційний кадр із фільмування;
- Пізніше з’явилися ще нові фото із 50-річними мешканками Мангеттена – Сарою Джессікою Паркер, Синтією Ніксон та Крістін Девіс – у стильних образах;
- Сценарій продовження "Сексу і міста", який "злили" в мережу, ставить жирну крапку в стосунках Керрі Бредшоу та Містера Біга;
- Містер Біг з’явився на зйомках перезапуску "Сексу і міста";
- Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот показали спільні романтичні фото.