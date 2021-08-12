And Just Like That обіцяє стати однією з найгучніших прем'єр. Творці серіалу ще більше підігрівають цікавість до любовних стосунків Керрі Бредшоу із Містером Бігом.

До теми Почуття не охололи, – Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот показали спільні романтичні фото

І, за сценарієм, який раніше злили в мережу, і новими фото – буде захопливо. І ще одне підтвердження цього разу – їх сфотографували разом у романтичній сцені в ліжку.

Кріс Нот опублікував світлину у своєму інстаграмі і підписав: "Так само, як у старі часи".

Містер Біг і Керрі Бредшоу
Містер Біг та Керрі Бредшоу на зйомках And Just Like That / Фото Інстаграм Кріса Нота

Як відреагували шанувальники на романтичне фото

  • "Так і має бути. Містер Біг і Керрі – назавжди!";
  • "Не вмирайте і не розлучайтеся";
  • "Так, передивляємося всі сезони, поки цей ще не вийшов";
  • "Вони виглядають так, начебто їм дуже весело зніматися в цьому шоу";
  • "Тільки, щоб не підтвердилися всі чутки про те, що вони розлучаться";
  • "Вони ще більше симпатичніші, коли старші. Мені подобається це".

Що відомо про серіал "Секс і місто"

Це американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в етер із 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 року. Усього було знято 94 епізоди в складі шести телевізійних сезонів. Перезапуск "Сексу і міста" знімають під керівництвом Майкла Патріка Кінга. Він матиме 10 епізодів. В новому шоу несподівано з’явився Містер Біг. Всі шанувальники стежать за тим, як розвивається любовна лінія із ним та Керрі Бредшоу.