And Just Like That обіцяє стати однією з найгучніших прем'єр. Творці серіалу ще більше підігрівають цікавість до любовних стосунків Керрі Бредшоу із Містером Бігом.

До теми Почуття не охололи, – Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот показали спільні романтичні фото

І, за сценарієм, який раніше злили в мережу, і новими фото – буде захопливо. І ще одне підтвердження цього разу – їх сфотографували разом у романтичній сцені в ліжку.

Кріс Нот опублікував світлину у своєму інстаграмі і підписав: "Так само, як у старі часи".



Містер Біг та Керрі Бредшоу на зйомках And Just Like That / Фото Інстаграм Кріса Нота

Як відреагували шанувальники на романтичне фото

"Так і має бути. Містер Біг і Керрі – назавжди!";

"Не вмирайте і не розлучайтеся";

"Так, передивляємося всі сезони, поки цей ще не вийшов";

"Вони виглядають так, начебто їм дуже весело зніматися в цьому шоу";

"Тільки, щоб не підтвердилися всі чутки про те, що вони розлучаться";

"Вони ще більше симпатичніші, коли старші. Мені подобається це".