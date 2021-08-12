And Just Like That обещает стать одной из самых громких премьер. Создатели сериала еще больше подогревают интерес к любовным отношениям Кэрри Брэдшоу с мистером Бигом.

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И, по сценарию, который раньше слили в сеть, и новым фото – будет увлекательно. И еще одно подтверждение на этот раз – их сфотографировали вместе в романтической сцене в постели.

Крис Нот опубликовал фотографию в своем Инстаграме и подписал: "Так же, как в старые времена".

Містер Біг і Керрі Бредшоу
Мистер Биг и Кэрри Брэдшоу на съемках And Just Like That / Фото Инстаграм Криса Нота

Как отреагировали поклонники на романтическое фото

  • "Так и должно быть. Мистер Биг и Кэрри – навсегда!";
  • "Не умирайте и не расставайтесь";
  • "Да, пересматриваем все сезоны, пока этот еще не вышел";
  • "Они выглядят так, как будто им очень весело сниматься в этом шоу";
  • "Только, чтобы не подтвердились все слухи о том, что они расстанутся";
  • "Они еще более симпатичны, когда старше. Мне нравится это".

Что известно о сериале "Секс в большом городе"

Это американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом. Эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов. Перезапуск "Секса в большом городе" снимают под руководством Майкла Патрика Кинга. Он будет 10 эпизодов. В новом шоу неожиданно появился мистер Биг. Все поклонники следят за тем, как развивается любовная линия с ним и Кэрри Брэдшоу.