And Just Like That обещает стать одной из самых громких премьер. Создатели сериала еще больше подогревают интерес к любовным отношениям Кэрри Брэдшоу с мистером Бигом.

И, по сценарию, который раньше слили в сеть, и новым фото – будет увлекательно. И еще одно подтверждение на этот раз – их сфотографировали вместе в романтической сцене в постели.

Крис Нот опубликовал фотографию в своем Инстаграме и подписал: "Так же, как в старые времена".



Мистер Биг и Кэрри Брэдшоу на съемках And Just Like That / Фото Инстаграм Криса Нота

Как отреагировали поклонники на романтическое фото

"Так и должно быть. Мистер Биг и Кэрри – навсегда!";

"Не умирайте и не расставайтесь";

"Да, пересматриваем все сезоны, пока этот еще не вышел";

"Они выглядят так, как будто им очень весело сниматься в этом шоу";

"Только, чтобы не подтвердились все слухи о том, что они расстанутся";

"Они еще более симпатичны, когда старше. Мне нравится это".