And Just Like That обещает стать одной из самых громких премьер. Создатели сериала еще больше подогревают интерес к любовным отношениям Кэрри Брэдшоу с мистером Бигом.
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И, по сценарию, который раньше слили в сеть, и новым фото – будет увлекательно. И еще одно подтверждение на этот раз – их сфотографировали вместе в романтической сцене в постели.
Крис Нот опубликовал фотографию в своем Инстаграме и подписал: "Так же, как в старые времена".
Мистер Биг и Кэрри Брэдшоу на съемках And Just Like That / Фото Инстаграм Криса Нота
Как отреагировали поклонники на романтическое фото
- "Так и должно быть. Мистер Биг и Кэрри – навсегда!";
- "Не умирайте и не расставайтесь";
- "Да, пересматриваем все сезоны, пока этот еще не вышел";
- "Они выглядят так, как будто им очень весело сниматься в этом шоу";
- "Только, чтобы не подтвердились все слухи о том, что они расстанутся";
- "Они еще более симпатичны, когда старше. Мне нравится это".