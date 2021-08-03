До последнего фанаты не были уверены, вернется ли 66-летний Крис Нот к Мистеру Бигу – мужчине Кэрри Брэдшоу, Супермену.

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Нам неизвестно, что именно будет происходить между героями, но, если верить сценарию, который недавно попал в сеть, – пара еще раз почувствует, что такое развод.

Сара Джессика Паркер и Крис Нот выглядят очень изысканно. Она одета в черное боди от Capezio с пышной юбкой Carolina Herrera в крупный горох. Образ дополнила туфлями на каблуках от итальянского бренда Duchessa Gardini. Мистер Биг носит классический костюм с черными туфлями.



Крис Нот, Сара Джессика Паркер на съемках "Секса и города" / Фото Getty Images





Крис Нот, Сара Джессика Паркер на съемках "Секса и города" / Фото Getty Images

Фаны сериала помнят, что в Керри Мистер Биг был дважды женат: на издателе, которую сыграла Ноэль Бек и на Наташе Нагинской, которую на экране воплотила Бриджит Мойнахан.

В последний раз зрителям не повезло увидеть некоторые проблемы в паре, которые появились в первые несколько лет брака. Тогда у Керри случился роман с бывшим женихом Эйданом Шоу, которого сыграл Джон Корбетт. История произошла в Абу-Даби, где разворачивался сюжет второго фильма "Секс и город". Когда Керри призналась во всем мужу, то он подарил ей кольцо с большим черным бриллиантом, чтобы снова укрепить их брак.

Предполагается, что премьера перезапуска состоится в конце 2021-го или в начале 2022 года.