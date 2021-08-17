Сара Джессика Паркер еще больше подогревает интерес зрителей к "Сексу и городу" и на днях в своем инстаграме звезда поделилась фотографиями, на которых собрались все главные героини перезапуска.
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На опубликованных фото звезды обнимаются, улыбаются, фотографируются в разных ракурсах.
Я бы всю ночь подпевала с этим трио песни о любви 70-х,
– подписала фото Сара Джессика Паркер.
Главные героини "Секса и города" / Фото из инстаграма Сары Джессики Паркер
Главные героини "Секса и города" / Фото из инстаграма Сары Джессики Паркер
Ранее поклонники были изрядно обеспокоены. В сети говорили, что Саманта погибнет в шоу, возможно, умрет от COVID-19.
COVID-19 очевидно, будет частью сюжетной линии, потому что это город, в котором живут персонажи. Как это изменило отношения, когда друзья исчезли? Я очень верю, что авторы глубоко погрузятся в эту тему,
– сказала Сара Джессика Паркер изданию Vanity Fair.
Эван Клайн в тиктоке опубликовал видео, как он проходит мимо съемочной площадки "Секса и города", где все одеты в черные наряды. По его мнению, создатели шоу таким образом заберут персонажа Ким Кэтролл.
Я шел по улице Нью-Йорка, увидел огромную толпу и понял, что они снимают сцену для "Секса и города". Все были одеты в черное. Это на похороны Саманты?
– отметил он.
Съемки "Секса и города" / Скриншот с видео Эвана Клайна в тиктоке
Если Саманта отказалась от шоу, то остались бы просто три главные героини – так думали и верили зрители, пока не появилось фото, на котором изображена новая актриса Николь Ари Паркер.
Сегодня мы еще большая и счастливая команда. Так сладко с нашими новыми актерами и членами семьи,
– подписала фото Сара Джессика Паркер.
Николь Ари Паркер / Фото из инстаграма Сары Джессики Паркер
Николь Ари Паркер сыграет Лизу Тодд Вексли, мать троих детей и документалистку с Парк-авеню.
Что известно о перезапуске "Секса и города"
- В начале июля в Нью-Йорке стартовали съемки продолжения культового сериала 2000-х "Секс и город". На официальной инстаграм-странице перезапуска появился первый официальный кадр из фильма;
- Позже появились еще новые фото с 50-летними жительницами Манхэттена – Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон и Кристин Дэвис – в стильных образах;
- Сценарий продолжения "Секса и города", который "слили" в сеть, ставит жирную точку в отношениях Кэрри Брэдшоу и Мистера Бига;
- Мистер Биг появился на съемках перезапуска "Секса и города";
- Сара Джессика Паркер и Крис Нот показали совместные романтические фото.