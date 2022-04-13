Самый сильный фильм о языке "Соловей поет": почему стоит посмотреть именно сегодня

Уже больше месяца украинцы настоятельно рекомендуют пересмотреть документальную ленту "Соловей поет. Пока голос имеет". О чем рассказывает картина и почему она особенно актуальна сегодня – читайте на Кино 24.

Премьера картины "Соловей поет" состоялась в 2020 году. Фильм снимали в Украине, Белоруссии, Израиле, США и Великобритании. Как известно, создатели фильма впервые в истории украинской документальной журналистики проанализировали украинский языковой вопрос через призму опытов других стран, передает 24 канал.

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"Соловей поет. Пока голос имеет": в чем особенность фильма

Какова цель документального фильма?

Почему многие граждане Украины отказываются общаться на украинском языке? Почему они ощущают сопротивление или сразу? На эти вопросы объективно отвечает фильм "Соловей поет" в хорошей и неагрессивной тональности. Именно это и есть его новаторская особенность.

Создатели картины не ставили перед собой задачу обострить конфликтную ситуацию, наоборот – стремились привлечь еще большее внимание к правдивой, проверенной информации по языковому вопросу. Сделали они это благодаря опыту других стран, в частности Беларуси и Израиля. По их словам, именно "история этих государств говорит о том, что речь была, и особенно остро сегодня является одним из главных факторов национальной безопасности и целостности каждой страны, а также решающим фактором в состоянии гибридной войны, в которую втянута Украина".

В фильме "Соловей поет" пытались разрушить мифы, которые существуют в нашем информационном пространстве и "которые веками насаждались как единственная истина относительно границ, сфер носителей украинского языка".

Что известно о съемках и когда возникла идея?

Автор идеи, сценария и продюсер Леся Воронюк и режиссер-постановщик Сергей Крымский поделились, что идея фильма "Соловей поет" возникла в 2014 году, когда началась война на Донбассе.

Именно тогда один из украинских защитников рассказал историю о том, как во время битвы ослеп и не мог понять, где находится. Когда к нему кто-то приближался, он был готов убить, пока не услышал "Свои" на украинском языке.

Недавно в сети ширилась история, как семью в бомбоубежище засыпало и они не могли выйти из-под завалов. Во время поисков военный спросил на украинском: "Есть ли здесь кто-нибудь?" – это спасло им жизнь. На русский язык они бы не откликнулись, иначе их бы просто добили, если бы это были оккупанты. Они боялись.

Язык имеет значение.



Язык имеет значение / Скриншот из фильма "Соловей поет"

Как продолжалась работа над фильмом?

При поиске информации, авторы поняли, что мифы существовали с давних времен: не с 1991 года или времен СССР. А еще за время существования русской империи. "Эти мифы пытались разными способами интегрировать в наши головы любые захватчики, которые приходили на территорию Украины", – сообщает Леонид Матюхин, корреспондент АрмияInform.

Почему стоит посмотреть ленту "Соловей поет"?

Подводя итог, стоит сказать, фильм будет интересным и станет важным для тех, кто понимает или пытается еще больше исследовать языковой вопрос, свою идентичность. В состоянии информационной войны, когда враг покушается на самое важное, мы должны четко понимать, кто мы и за что боремся. Ведь знание своей истории не позволит нами манипулировать.

Как известно, поляки в Польше организовали для беженцев курсы польского языка, ведь точно не хотят, чтобы украинцы там говорили по-русски. Почему? По словам Ирины Фарион, это может стать причиной для путина напасть на Польшу, чтобы защитить русскоязычное население.

Мы сняли этот фильм и для того, чтобы вы, когда услышите такие мифы где-то среди знакомых, друзей, коллег, не давали эмоциональный ответ, не ссорились еще раз, а просто привели им 5 – 6 фактов и убедили в том, что речь имеет значение,

– подчеркнула Леся Воронюк.

"Соловей поет": смотрите фильм

Как отреагировала сеть

"Если не будет государственного украинского языка – не будет Украины, поэтому боремся!";

"Язык – маркер: свой/чужой. Язык – маркер: защитник/враг";

"Язык важен как часть идентификации себя, как принадлежность к нации. Во время войны и нынешних событий фильм годичной давности очень остро воспринимается. Рекомендую к просмотру";

"Смотрю этот фильм во время полномасштабной войны россии с Украиной. Теперь я решила на 100% говорить на родном, украинском языке, который наши предки отстаивали всю жизнь. Спасибо";

"Команда, которая творила это видео, внесла неоценимый вклад в развитие современного украинского народа";

"Очень больно смотреть, но крайне необходимо. Отдельные вставки с людьми "какаяразница" шикарно освещают проблему такого мышления и насколько оно распространено. Спасибо за фильм, он прекрасен!";

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