Почти как у Скайвокера: Зеленский особо отметил День "Звездных войн"
В среду, 4 мая, поклонники знаменитой киносаги "Звездные войны" отмечали особый праздник – День "Звездных войн". Владимир Зеленский удосужился тоже отдать честь известной франшизе.
Днем ранее на телеграмм-канале Верховной Рады Украины появилось фото, где президент Украины сидит за столом одетый в футболку цвета хаки. На его руке можно увидеть особую символику – стилизованную под украинский истребитель и вписанную в трезубец "X-wing".
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Это был боевой летательный аппарат, на котором Люк Скайуокер уничтожил "Звезду Смерти".
Пока неизвестно, где можно приобрести такой стильный и особый образ, однако в клубе поклонников "Звездных войн" теперь точно можно добавить еще одного фаната.
- Стоит добавить, что звезда киносаги Марк Гэмилл, сыгравший джедая Люка Скайвокера, в начале полномасштабной войны выражал свою пылкую поддержку Украине. В твиттере он публиковал торжественную песню "Молитву за Украину" от украинского хора в Нью-Йорке.