Почти как у Скайвокера: Зеленский особо отметил День "Звездных войн"

В среду, 4 мая, поклонники знаменитой киносаги "Звездные войны" отмечали особый праздник – День "Звездных войн". Владимир Зеленский удосужился тоже отдать честь известной франшизе.

Днем ранее на телеграмм-канале Верховной Рады Украины появилось фото, где президент Украины сидит за столом одетый в футболку цвета хаки. На его руке можно увидеть особую символику – стилизованную под украинский истребитель и вписанную в трезубец "X-wing".

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Это был боевой летательный аппарат, на котором Люк Скайуокер уничтожил "Звезду Смерти".

Пока неизвестно, где можно приобрести такой стильный и особый образ, однако в клубе поклонников "Звездных войн" теперь точно можно добавить еще одного фаната.