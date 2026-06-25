Для кого-то этот факт мог стать неожиданностью, однако это повод понять, что боксер — многогранная личность. Так, голос Александра Усика можно услышать в мультфильме "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила", сообщает 24 Канал.

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"Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" – что известно о мультфильме?

Мультфильм вышел в 2018 году, а режиссером стал Олег Маламуж.

Продолжительность показа: 1 час 25 минут

Жанры: анимация, приключения, фэнтези, комедия, семейный мультфильм, романтика

Рейтинг IMDb: 6,0

Украинскую версию озвучили известные украинские артисты:

Надя Дорофеева – Мила;

Алексей Завгородний (Позитив) – Руслан;

Евгений Малуха – Черномор;

Сергей Притула – Нестор;

Юрий Горбунов – Ученый Кот;

Олег "Фагот" Михайлюта – Фин;

Николай Боклан – князь Владимир.

Александр Усик озвучил одного из второстепенных персонажей – великана-охранника. Для боксёра это был один из первых опытов в анимационном кино.

Сюжет мультфильма

События разворачиваются в сказочном Киеве, во времена рыцарей и чародеев. Руслан мечтает стать настоящим рыцарем и однажды влюбляется в красавицу Милу, не подозревая, что она дочь киевского князя. Когда злой чародей Черномор похищает принцессу, юноша отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти возлюбленную и доказать, что настоящая любовь сильнее любой магии.

"Похищенная принцесса: Руслан и Людмила": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Интересные факты

Это первый полнометражный анимационный фильм студии Animagrad и один из самых успешных украинских мультфильмов в международном прокате;

Лента основана на мотивах поэмы Александра Пушкина "Руслан и Людмила", однако имеет собственный сюжет и современную интерпретацию;

Саундтрек к мультфильму исполнила группа "Время и Стекло".

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