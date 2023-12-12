Золотой глобус признает исключительные достижения не только в кинематографии, но и на телевидении, а также учитывает жанровые отличия фильмов. Всего лучшие представители будут определены в 27 разных категориях.
Советуем 5 фильмов с неожиданным финалом, которые вы посмотрите на одном дыхании
Полный список номинантов
Лучший драматический фильм
- "Анатомия падения"
- "Убийцы цветочного полнолуния"
- "Оппенгеймер"
- "Прошлые жизни"
- "Маэстро"
- "Зона интереса"
Лучший фильм в жанре мюзикл или комедия
- "Барби"
- "Бедолахи"
- "Американское чтиво"
- "Оставленные"
- "Май, декабрь"
- "Эйр"
Лучший режиссер
- Брэдли Купер – "Маэстро"
- Грета Гервиг – "Барби"
- Йоргос Лантимос – "Бедолахи"
- Кристофер Нолан – "Оппенгеймер"
- Мартин Скорсезе – "Убийцы цветочного полнолуния"
- Селин Сонг – "Прошедшие жизни"
Лучший сценарий
- "Барби" – Грета Гервиг, Ноа Баумбах
- "Бедолахи" – Тони Макнамара
- "Оппенгеймер" – Кристофер Нолан
- "Убийцы цветочного полнолуния" – Эрик Рот, Мартин Скорсезе
- "Прошедшие жизни" – Селин Сонг
- "Анатомия падения" – Жюстин Трие, Артур Харари
Лучшая мужская роль в драматическом фильме
- Брэдли Купер – "Маэстро"
- Киллиан Мерфи – "Оппенгеймер"
- Леонардо Ди Каприо – "Убийцы цветочного полнолуния"
- Колман Доминго – "Растин"
- Эндрю Скотт – "Незнакомцы"
- Барри Кеоган – "Солтберн"
Лучшая женская роль в драматическом фильме
- Лили Гледстоун – "Убийцы цветочного полнолуния"
- Кэри Маллиган – "Маэстро"
- Сандра Гюллер – "Анатомия падения"
- Аннетт Беннинг – "Наяд"
- Грета Ли – "Прошедшие жизнь"
- Кейли Спейни – "Присцилла"
Лучшая женская роль в кино в жанре мюзикл или комедия
- Фантазия Баррино – "Барва пурпурная"
- Дженнифер Лоуренс – "Без обид"
- Натали Портман – "Май, декабрь"
- Альма Пейсти – "Опавшие листья"
- Марго Робби – "Барби"
- Эмма Стоун – "Бедолахи"
Лучшая мужская роль в кино в жанре мюзикл или комедия
- Николас Кейдж – "Сценарий мечты"
- Тимоти Шаламе – "Вонка"
- Мэтт Дэймон – "Эйр"
- Пол Джаматти – "Оставлены"
- Хоакин Феникс – "Все страхи Бо"
- Джеффри Райт – "Американское чтиво"
Лучшая мужская роль второго плана
- Виллем Дефо – "Бедолахи"
- Роберт Де Ниро – "Убийцы цветочного полнолуния"
- Роберт Дауни-младший – "Оппенгеймер"
- Райан Гослинг – "Барби"
- Чарльз Мелтон – "Май, декабрь"
- Марк Руффало – "Бедолахи"
Лучшая женская роль второго плана
- Эмили Блант – "Оппенгеймер"
- Даниэль Брукс – "Барва пурпурная"
- Джоди Фостер – "Наяд"
- Джулианна Мур – "Май, декабрь"
- Розамунд Пайк – "Солтберн"
- Да'Вин Джой Рэндольф – "Оставлены"
Лучший телевизионный драматический сериал
- "1923"
- "Корона"
- "Дипломат"
- "Последний из нас"
- "Утреннее шоу"
- "Наследие"
Лучший анимационный фильм
- "Мальчик и цапля"
- "Стихии"
- "Человек-паук: По ту сторону паутины"
- "Братья Супер-Марио в кино"
- "Судзуме"
- "Желание"
Появились также две новые номинации: "Лучшая работа в жанре стендап-комедии на телевидении" и "За кинематографические и кассовые достижения". С подробным списком всех номинаций можно ознакомиться на сайте кинопремии.