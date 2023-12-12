Золотой глобус признает исключительные достижения не только в кинематографии, но и на телевидении, а также учитывает жанровые отличия фильмов. Всего лучшие представители будут определены в 27 разных категориях.

Советуем 5 фильмов с неожиданным финалом, которые вы посмотрите на одном дыхании

Полный список номинантов

Лучший драматический фильм

  • "Анатомия падения"
  • "Убийцы цветочного полнолуния"
  • "Оппенгеймер"
  • "Прошлые жизни"
  • "Маэстро"
  • "Зона интереса"

Лучший фильм в жанре мюзикл или комедия

  • "Барби"
  • "Бедолахи"
  • "Американское чтиво"
  • "Оставленные"
  • "Май, декабрь"
  • "Эйр"

Лучший режиссер

  • Брэдли Купер – "Маэстро"
  • Грета Гервиг – "Барби"
  • Йоргос Лантимос – "Бедолахи"
  • Кристофер Нолан – "Оппенгеймер"
  • Мартин Скорсезе – "Убийцы цветочного полнолуния"
  • Селин Сонг – "Прошедшие жизни"

Лучший сценарий

  • "Барби" – Грета Гервиг, Ноа Баумбах
  • "Бедолахи" – Тони Макнамара
  • "Оппенгеймер" – Кристофер Нолан
  • "Убийцы цветочного полнолуния" – Эрик Рот, Мартин Скорсезе
  • "Прошедшие жизни" – Селин Сонг
  • "Анатомия падения" – Жюстин Трие, Артур Харари

Лучшая мужская роль в драматическом фильме

  • Брэдли Купер – "Маэстро"
  • Киллиан Мерфи – "Оппенгеймер"
  • Леонардо Ди Каприо – "Убийцы цветочного полнолуния"
  • Колман Доминго – "Растин"
  • Эндрю Скотт – "Незнакомцы"
  • Барри Кеоган – "Солтберн"

Лучшая женская роль в драматическом фильме

  • Лили Гледстоун – "Убийцы цветочного полнолуния"
  • Кэри Маллиган – "Маэстро"
  • Сандра Гюллер – "Анатомия падения"
  • Аннетт Беннинг – "Наяд"
  • Грета Ли – "Прошедшие жизнь"
  • Кейли Спейни – "Присцилла"

Лучшая женская роль в кино в жанре мюзикл или комедия

  • Фантазия Баррино – "Барва пурпурная"
  • Дженнифер Лоуренс – "Без обид"
  • Натали Портман – "Май, декабрь"
  • Альма Пейсти – "Опавшие листья"
  • Марго Робби – "Барби"
  • Эмма Стоун – "Бедолахи"

Лучшая мужская роль в кино в жанре мюзикл или комедия

  • Николас Кейдж – "Сценарий мечты"
  • Тимоти Шаламе – "Вонка"
  • Мэтт Дэймон – "Эйр"
  • Пол Джаматти – "Оставлены"
  • Хоакин Феникс – "Все страхи Бо"
  • Джеффри Райт – "Американское чтиво"

Лучшая мужская роль второго плана

  • Виллем Дефо – "Бедолахи"
  • Роберт Де Ниро – "Убийцы цветочного полнолуния"
  • Роберт Дауни-младший – "Оппенгеймер"
  • Райан Гослинг – "Барби"
  • Чарльз Мелтон – "Май, декабрь"
  • Марк Руффало – "Бедолахи"

Лучшая женская роль второго плана

  • Эмили Блант – "Оппенгеймер"
  • Даниэль Брукс – "Барва пурпурная"
  • Джоди Фостер – "Наяд"
  • Джулианна Мур – "Май, декабрь"
  • Розамунд Пайк – "Солтберн"
  • Да'Вин Джой Рэндольф – "Оставлены"

Лучший телевизионный драматический сериал

  • "1923"
  • "Корона"
  • "Дипломат"
  • "Последний из нас"
  • "Утреннее шоу"
  • "Наследие"

Лучший анимационный фильм

  • "Мальчик и цапля"
  • "Стихии"
  • "Человек-паук: По ту сторону паутины"
  • "Братья Супер-Марио в кино"
  • "Судзуме"
  • "Желание"

Появились также две новые номинации: "Лучшая работа в жанре стендап-комедии на телевидении" и "За кинематографические и кассовые достижения". С подробным списком всех номинаций можно ознакомиться на сайте кинопремии.