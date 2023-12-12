Золотой глобус признает исключительные достижения не только в кинематографии, но и на телевидении, а также учитывает жанровые отличия фильмов. Всего лучшие представители будут определены в 27 разных категориях.

Советуем 5 фильмов с неожиданным финалом, которые вы посмотрите на одном дыхании

Полный список номинантов

Лучший драматический фильм

"Анатомия падения"

"Убийцы цветочного полнолуния"

"Оппенгеймер"

"Прошлые жизни"

"Маэстро"

"Зона интереса"

Лучший фильм в жанре мюзикл или комедия

"Барби"

"Бедолахи"

"Американское чтиво"

"Оставленные"

"Май, декабрь"

"Эйр"

Лучший режиссер

Брэдли Купер – "Маэстро"

Грета Гервиг – "Барби"

Йоргос Лантимос – "Бедолахи"

Кристофер Нолан – "Оппенгеймер"

Мартин Скорсезе – "Убийцы цветочного полнолуния"

Селин Сонг – "Прошедшие жизни"

Лучший сценарий

"Барби" – Грета Гервиг, Ноа Баумбах

"Бедолахи" – Тони Макнамара

"Оппенгеймер" – Кристофер Нолан

"Убийцы цветочного полнолуния" – Эрик Рот, Мартин Скорсезе

"Прошедшие жизни" – Селин Сонг

"Анатомия падения" – Жюстин Трие, Артур Харари

Лучшая мужская роль в драматическом фильме

Брэдли Купер – "Маэстро"

Киллиан Мерфи – "Оппенгеймер"

Леонардо Ди Каприо – "Убийцы цветочного полнолуния"

Колман Доминго – "Растин"

Эндрю Скотт – "Незнакомцы"

Барри Кеоган – "Солтберн"

Лучшая женская роль в драматическом фильме

Лили Гледстоун – "Убийцы цветочного полнолуния"

Кэри Маллиган – "Маэстро"

Сандра Гюллер – "Анатомия падения"

Аннетт Беннинг – "Наяд"

Грета Ли – "Прошедшие жизнь"

Кейли Спейни – "Присцилла"

Лучшая женская роль в кино в жанре мюзикл или комедия

Фантазия Баррино – "Барва пурпурная"

Дженнифер Лоуренс – "Без обид"

Натали Портман – "Май, декабрь"

Альма Пейсти – "Опавшие листья"

Марго Робби – "Барби"

Эмма Стоун – "Бедолахи"

Лучшая мужская роль в кино в жанре мюзикл или комедия

Николас Кейдж – "Сценарий мечты"

Тимоти Шаламе – "Вонка"

Мэтт Дэймон – "Эйр"

Пол Джаматти – "Оставлены"

Хоакин Феникс – "Все страхи Бо"

Джеффри Райт – "Американское чтиво"

Лучшая мужская роль второго плана

Виллем Дефо – "Бедолахи"

Роберт Де Ниро – "Убийцы цветочного полнолуния"

Роберт Дауни-младший – "Оппенгеймер"

Райан Гослинг – "Барби"

Чарльз Мелтон – "Май, декабрь"

Марк Руффало – "Бедолахи"

Лучшая женская роль второго плана

Эмили Блант – "Оппенгеймер"

Даниэль Брукс – "Барва пурпурная"

Джоди Фостер – "Наяд"

Джулианна Мур – "Май, декабрь"

Розамунд Пайк – "Солтберн"

Да'Вин Джой Рэндольф – "Оставлены"

Лучший телевизионный драматический сериал

"1923"

"Корона"

"Дипломат"

"Последний из нас"

"Утреннее шоу"

"Наследие"

Лучший анимационный фильм

"Мальчик и цапля"

"Стихии"

"Человек-паук: По ту сторону паутины"

"Братья Супер-Марио в кино"

"Судзуме"

"Желание"

Появились также две новые номинации: "Лучшая работа в жанре стендап-комедии на телевидении" и "За кинематографические и кассовые достижения". С подробным списком всех номинаций можно ознакомиться на сайте кинопремии.