Украинский сериал, ставший культовым: что говорят актеры о 2 сезоне "Поймать Кайдаша"

Телесериал "Поймать Кайдаша" вышел в 2020 году и покорил сердца украинских зрителей. Современный взгляд на повесть Ивана Нечуя-Левицкого собрал миллионные просмотры на ютубе и телевидении, а самые большие поклонники пересмотрели сериал уже по несколько раз.

Актеров постоянно засыпали вопросами о том, когда выйдет и вообще возможен ли второй сезон "Поймать Кайдаша". Кино 24 расскажет, что по этому поводу говорит режиссер и главные актеры.

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Режиссер сериала Наталья Ворожбит неоднократно говорила, что не планирует работать над вторым сезоном, ведь история завершена.

Продолжение невозможно. Не хочется портить. К тому же наш деревянный дом в селе, где все снимали, разобрали. Ничего не осталось. Поэтому, видимо, нет,

– подчеркивала режиссер.

Наталья Ворожбит добавляла, что несмотря на бешеный спрос и ни за какие деньги она не представляет второго сезона.

Тарас Цимбалюк – Карпо Кайдаш

Актер признавался, что вопрос о продолжении сериала он слышал огромное количество раз. А когда СТБ снова показывает Кайдашей, у него множество сообщений от фанов. Его также удивляло, что кто-то посмотрел сериал несколько раз.

Показ на СТБ снова напомнил людям о нашем кино, и некоторые фанаты меня просто "порвали". Некоторые уже 20 раз пересмотрят, для кого-то это был 15-й показ... Вот это такая народная любовь... что тут еще добавить! Конечно, это приятно,

– делился Цимбалюк.

Актер тогда заметил, что "хочется верить в продолжение" украинского сериала и поблагодарил за любовь к Кайдашам.

Антонина Хижняк – Мотря Кайдашенчиха

Актриса согласилась с авторами сериала о том, что проект получил логическое завершение. Растягивать сюжет на множество сезонов – нет смысла.

Второго сезона никогда и не должно было быть, потому что Наталка Ворожбит писала по мотивам оригинального произведения. К сожалению, Нечуй уже больше ничего не напишет. По моему мнению, это более честная позиция, когда она написала 12 серий и сказала: "На этом все. Я не вижу продолжения". Это лучше, чем мы бы высасывали что-то из пальца на 10 сезонов, делали из этого "Санта-Барбару",

– сказала Антонина Хижняк.

Григорий Бакланов - Лаврин Кайдаш

После начала полномасштабного вторжения Григорий Бакланов делился, что сперва хотел бы сыграть в таком кино после победы. Чтобы показать, что произошло с Лаврином, который пошел на войну. И впоследствии таки заметил, что сиквел к "Поймать Кайдаша" делать не стоит.

Продолжение могло бы быть сразу, как зрители увидели сериал, но не теперь. Сейчас эта полочка уже достаточно заполнена своими 12 сериями, и не надо пытаться набивать ее дальше. Сегодня в нашей стране совсем другие герои,

– делился актер.