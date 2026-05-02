Какой блестящий украинский сериал посмотреть, чтобы расслабиться на выходных

"Поймать Кайдаша" – один из самых любимых сериалов украинцев. Премьера сериала состоялась в 2020 году, а его сценаристкой и исполнительным продюсером стала Наталья Ворожбит.

Проект сняли по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья", однако в сценарии Ворожбит есть немало изменений. Больше о сериале расскажет 24 Канал.

О чем сериал "Поймать Кайдаша"?

События сериала разворачиваются в течение 2005 – 2014 годов. В центре сюжета – уже знакомая семья Кайдашей: супруги Омелько и Маруся, их сыновья Карпо и Лаврин, а также невестки Мотря и Мелашка.

На протяжении сериала дети и родители постоянно ссорятся между собой. Ситуация обостряется, когда начинается Революция Достоинства и война на Востоке Украины. В частности, во взглядах расходятся братья Карпо и Лаврин.

Сериал настолько полюбился украинцам, что они ждали второй сезон. Однако Наталка Ворожбит и актеры неоднократно подчеркивали, что продолжения "Поймать Кайдаша" не будет.

Кто снялся в сериале?

Главные роли в сериале сыграли:

Виктор Жданов – Омелько Кайдаш

– Омелько Кайдаш Ирина Мак – Маруся Кайдашиха

– Маруся Кайдашиха Тарас Цимбалюк – Карп Кайдаш

– Карп Кайдаш Григорий Бакланов – Лаврин Кайдаш

– Лаврин Кайдаш Антонина Хижняк – Мотря

– Мотря Дарья Федина – Мелашка

– Мелашка Юлия Врублевская – Татьяна, соседка Кайдашей

К актерскому составу также присоединились: Роман Ясиновский, Елена Галл-Савальская, Кристина Федорак, Любовь Колесникова, Нина Набока, Ярослав Бескоровайный и другие.

Главные актеры сериала "Поймать Кайдаша" / Фото СТБ

Сериал "Поймать Кайдаша" состоит всего из 12 серий, которые длятся около 50 минут, поэтому его можно посмотреть за выходные. Он прекрасно расслабит после тяжелой рабочей недели.

"Новенькая" – еще один популярный украинский сериал, который вышел в 2019 году. Главные роли в нем исполнили Анастасия Нестеренко, Егор Козлов, Евгений Лесничий и Ярослав Шахторин.

В сериале рассказывается о десятикласснице Вере, которая переводится в элитную школу для богатых детей, чтобы спасти своего брата от тюрьмы, ведь парня поймали за торговлю наркотиками.

Вера должна найти поставщика наркотиков, а главным подозреваемым является Роман – самый крутой парень школы, который вместе с друзьями выступает в группе "Банда". Однако все идет не по плану, когда девушка влюбляется в него.