Национальная полиция Украины призывает ограничить трансляцию российского анимационного проекта "Маша и Медведь". Как выяснилось, этот мультфильм не такой невинный, как считали ранее.

В частности, лента имеет связи с Россией и продвигает "имперские нарративы". Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина.

Почему полиция готова ограничить показ мультфильма "Маша и Медведь" в Украине?

Уже неоднократно в сети можно было прочитать информацию о том, что казалось бы детский мультфильм "Маша и медведь" имеет связи с Россией. Поэтому Национальная полиция Украины проявила готовность бороться за ограничение его трансляции в Украине.

Ранее эксперты Ольга Тищук-Вольская и Оксана Мороз делились тем, что в мультфильме действительно есть маркеры российской пропаганды, которые могут влиять на детское сознание. В частности, в ленте девочка часто остается безнаказанной, а в некоторых эпизодах даже появляется в советской форме и шапке танкиста.

Официальные ресурсы мультфильма содержат ссылки на заблокированную в Украине соцсеть "ВКонтакте", а сайт расположен на российском домене, хотя при переходе он перенаправляет на якобы нейтральный домен.

Хотя мультфильм переведен на украинский, имперские нарративы остаются, а прибыль от монетизации идет российской студии.

Мультфильмы – это огромное поле работы, куда заходит Россия, чтобы влезть в мозги нашим детям. Родители часто не обращают внимания, что включают малышам в ютубе. Должны вычистить это поле от российского контента и стимулировать создание своего продукта. Потому что, как видим, роспропаганда заходит абсолютно везде, где может это сделать,

– говорит Ярослав Юрчишин.

Национальная полиция и Кабинет Министров работают над тем, чтобы ограничить доступ к мультфильму и привлекают к этому соответствующие ведомства.

"Маша и Медведь" – самый популярный детский YouTube-канал в Украине