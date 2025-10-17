Національна поліція України закликає обмежити трансляцію російського анімаційного проєкту "Маша і Ведмідь". Як з'ясувалося, цей мультфільм не такий безневинний, як вважали раніше.

Зокрема, стрічка має зв'язки з Росією та просуває "імперські наративи". Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на голову Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослава Юрчишина.

Чому поліція готова обмежити показ мультфільму "Маша і Ведмідь" в Україні?

Уже неодноразово у мережі можна було прочитати інформацію про те, що здавалося б дитячий мультфільм "Маша і ведмідь" має зв'язки з Росією. Тож Національна поліція України виявила готовність боротися за обмеження його трансляції в Україні.

Раніше експертки Ольга Тищук-Вольська та Оксана Мороз ділилися тим, що в мультфільмі справді є маркери російської пропаганди, які можуть впливати на дитячу свідомість. Зокрема, у стрічці дівчинка часто залишається безкарною, а в деяких епізодах навіть з'являється в радянській формі та шапці танкіста.

Офіційні ресурси мультфільму містять посилання на заблоковану в Україні соцмережу "ВКонтакті", а сайт розташований на російському домені, хоча при переході він перенаправляє на нібито нейтральний домен.

Хоч мультфільм перекладено українською, імперські наративи залишаються, а прибуток від монетизації йде російській студії.

Мультфільми – це величезне поле роботи, куди заходить Росія, аби вдертися в мізки нашим дітям. Батьки часто не звертають уваги, що вмикають малечі в ютубі. Мусимо вичистити це поле від російського контенту та стимулювати створення свого продукту. Бо, як бачимо, роспропаганда заходить абсолютно всюди, де може це зробити,

– каже Ярослав Юрчишин.

Національна поліція та Кабінет Міністрів працюють над тим, щоб обмежити доступ до мультфільму та залучають до цього відповідні відомства.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослава Юрчишина, російська пропаганда активно просувається через дитячі мультфільми, і важливо стимулювати створення українського контенту.

"Маша і Ведмідь" – найпопулярніший дитячий YouTube-канал в Україні