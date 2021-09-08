"Половое воспитание" 3 сезон: в новом трейлере показали, чем удивит сериал

Долгожданный сериал сервиса Netflix "Половое воспитание" возвращается с новым, третьим сезоном. Поклонники ленты смогут увидеть его уже с 17 сентября, а пока съемочная команда подогрела ожидания официальным трейлером.

До премьеры третьего сезона осталось около недели, поэтому сейчас режиссеры открыли главные "карты" грядущих серий. "Мы становимся старше. Мы становимся сильнее. Мы растем вместе" – под таким лозунгом состоится третий сезон "Сексуального воспитания".

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Что показал новый трейлер

В трейлере нового сезона мы увидим, как в школу Мурдейл придет новый директор Хоуп Хеддон, роль которой сыграла Джемайма Кирк. Когда-то она здесь училась, а теперь намерена сменить школу на новое прогрессивное учебное заведение.

Что касается главных героев сериала, то Отис (Аса Баттерфилд) продолжает "страдать" по однокласснице Мейв (Эмма Макки), которая так и не получила голосового сообщения от него в финале предыдущего сезона. Эрик (Нкути Гатва) и Адам (Коннор Свинделлс) теперь стали официально парой, а мама Отиса – Джин (Джиллиан Андерсон) ждет ребенка. В целом подростки высшей школы продолжают свои секс-эксперименты, пока Отис дает им свои советы как тайный сексолог.

"Половое воспитание" 3 сезон: смотрите трейлер онлайн

Кто вернется к своим ролям в третьем сезоне сериала "Половое воспитание"

Джиллиан Андерсон - в роли Джин Милборн;

- в роли Джин Милборн; Аса Баттерфилд – как Отис, Эмма Макей – в роли Мэйв;

– как Отис, Эмма Макей – в роли Мэйв; Нкути Гатва – в образе Эрика;

– в образе Эрика; Кедар Вильмс-Стрелинг – в образе Джексона.

Новые киногерои: