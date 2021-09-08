"Статеве виховання" 3 сезон: у новому трейлері показали, чим здивує серіал

Довгоочікуваний серіал сервісу Netflix "Статеве виховання" повертається з новим, третім сезоном. Шанувальники стрічки зможуть побачити його вже з 17 вересня, а поки знімальна команда підігріла очікування офіційним трейлером.

До прем'єри третього сезону залишилось близько тижня, тому зараз режисери відкрили головні "карти" прийдешніх серій. "Ми стаємо старшими. Ми стаємо сильнішими. Ми ростемо разом", – під таким гаслом відбудеться третій сезон "Сексуального виховання".

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Що показав новий трейлер

У трейлері нового сезону ми побачимо, як у школу Мурдейл прийде нова директорка Хоуп Хеддон, роль якої зіграла Джемайма Кірк. Колись вона тут навчалась, а тепер має намір змінити школу на новий прогресивний навчальний заклад.

Щодо головних героїв серіалу, то Отіс (Аса Баттерфілд) продовжує "страждати" за однокласницею Мейв (Емма Маккі), яка так і не отримала голосового повідомлення від нього у фіналі попереднього сезону. Ерік (Нкуті Гатва) і Адам (Коннор Свінделлс) тепер стали офіційно парою, а мама Отіса – Джин (Джилліан Андерсон) чекає на дитину. Загалом підлітки вищої школи продовжують свої секс-експерименти, поки Отіс дає їм свої поради як таємний сексолог.

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Хто повернеться до своїх ролей у третьому сезоні серіалу "Статеве виховання"

Джилліан Андерсон – у ролі Джин Мілборн;

– у ролі Джин Мілборн; Аса Баттерфілд – як Отіс, Емма Макей – у ролі Мейв;

– як Отіс, Емма Макей – у ролі Мейв; Нкуті Гатва – в образі Еріка;

– в образі Еріка; Кедар Вільмс-Стрілінг – в образі Джексона.

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