На офіційній сторінці компанії у твіттері з'явився допис, у якому зазначається, власне, про дату прем’єри та зображено перші кадри зі зйомок "Статевого виховання 3".

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Довге очікування нарешті закінчилось: прем’єра 3 сезону "Статевого виховання" відбудеться 17 вересня!

– зазначають у твіттері представники Netflix.

Тим часом нові кадри, опубліковані Netflix, показують оновлену шкільну форму для учнів: Отіса, Еріка, Мейв та їхньої компанії. Також можна мигцем побачити нового директора. Є й нові закулісні кадри, зроблені акторкою Танею Рейнольдс, яка перевтілиться в Лілі.

Що ще відомо про 3 сезон "Статевого виховання"

У лютому 2020 року Netflix оголосив, що третій сезон "Статевого виховання" все-таки відбудеться, оскільки перші два отримали значну популярність.

Зокрема, перший сезон "Статевого виховання", який вийшов у 2019 році, переглянуло більше ніж 40 мільйонів глядачів у всьому світі.

Шоу дало можливість говорити про речі, яких люди раніше соромилися. Все показане в серіалі – частина нашого повсякденного життя, але люди вперто роблять вигляд, що цих речей і тем не існує,

– говорить Джилліан Андерсон, зірка серіалу "Статеве виховання".

Про кількість епізодів ще точно невідомо, але, нагадаємо, що в перших двох сезонах було по 8 серій.

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Що ми побачимо у третьому сезоні "Статевого виховання"

Раніше повідомляли про тизер 3 сезону, який дуже інтригує. У ролику директор школи перших двох сезонів йде по коридорі і веде глядача за собою, показуючи йому картини, на яких зображені головні герої серіалу. Таким чином, він інтригує глядача новими сюжетними лініями, які будуть висвітлені у третьому сезоні "Статевого виховання".

Тизер третього сезону "Статевого виховання": дивіться відео

Можливо, у третьому сезоні ми поспостерігаємо за такими сюжетними лініями:

Отіс й надалі залишиться "секс-гуру";

складнощі Еріка з Адамом залишаться;

Лілі й надалі вивчатиме свою сексуальність;

А ще, цікаво було б, якби акторська майстерність Джексона виявилася б його справжнім покликанням.

Втім, судячи з тизеру, у третьому сезоні герої ще більше заплутаються у своїх сексуальних і романтичних проблемах. Головна інтрига – чи будуть разом Отіс і Мейв. Адже, поки залишається незрозумілою ситуація хлопця з інвалідністю, – чи часом це не суперник Отіса? І, думаємо, усіх шанувальників турбує питання – що робитиме мама Отіса зі своїм новим станом?

Раніше, у 2020 році, Netflix на офіційній сторінці у фейсбуці показав сценарій до першого епізоду третього сезону "Статевого виховання".

Актор Аса Баттерфілд в інтерв’ю The Guardian розповів: "З часу фінального епізоду другого сезону відбувся певний стрибок. Отіс повернувся в школу, але він трохи виріс і став зухвалішим. Мені було кумедно зображувати його нову харизму. Але не хвилюйтеся, він все ще незграбний. Під час знімання нас сфотографували папараці, і люди хвилювалися через те, що в Отіса з’явилися вуса. Можу тільки сказати, що це ненадовго".

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"Торкаючись" відносин Отіса з Мейв, Баттерфілд доповнив: "Їхні стосунки продовжать розвиватися в третьому сезоні. Ми також досліджуємо, чому Отіс взагалі керував своєю клінікою – щоб бути поруч з Мейв, чи він справді отримує таке задоволення від допомоги людям?".

Хто повернеться до своїх ролей у третьому сезоні серіалу "Статеве виховання"

У третьому сезоні на екрани повернуться улюблені актори і їх персонажі:

Джилліан Андерсон – у ролі Джин Мілборн;

– у ролі Джин Мілборн; Аса Баттерфілд – як Отіс, Емма Макей – у ролі Мейв;

– як Отіс, Емма Макей – у ролі Мейв; Нкуті Гатва – в образі Еріка;

– в образі Еріка; Кедар Вільмс-Стрілінг – в образі Джексона.

Але також з’являться й нові обличчя:

актриса Джемайма Кірк зіграє колишню студентку Мордейла й нову директорку школі Гоуп;

зіграє колишню студентку Мордейла й нову директорку школі Гоуп; Джейсон Айзекс – Пітера Гроффа, успішнішого старшого брата містера Гроффа, з яким той житиме після розлуки з місис Грофф;

– Пітера Гроффа, успішнішого старшого брата містера Гроффа, з яким той житиме після розлуки з місис Грофф; Актор і музикант Дуа Салех зіграє небінарного учня школи, що постане проти правил школи й конфліктуватиме з новою директоркою.

Сюжет комедійного серіалу "Статеве виховання"

Комедійно-драматичний серіал "Статеве виховання" (Sex Education) розповідає про проблеми учнів середньої школи у невеликому англійському містечку Мурдейл. Події першого сезону розгортаються навколо 16-річного юнака Отіса, який переживає не найкращий період у своєму житті. Його батьки розлучилися, тому він залишився жити з матір'ю, яка працює секс-терапевтом. Він часто чує слово "секс" і розмови на "дорослі" теми у своєму домі. Тому у хлопця зародилася ідея створити у школі підпільні курси сексуального виховання.